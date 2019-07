La Liga ha annullato il bando per i diritti Tv nel Regno Unito

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2019)Tv– Laspagnola ha deciso di ritirare ilper l’assegnazione deidi trasmissione della massima serie calcistica spagnola nele in Irlanda dopo aver ricevuto «nessuna offerta soddisfacente». L’ente aveva fissato il 25 luglio come data di scadenza per la presentazione delle offerte per una … L'articolo Lahailper iTv nel