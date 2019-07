La finale dell' ESL Eurocup di League of Legends a Lucca Comics & Games 2019

Wimbledon - il retroscena dell’arbitro della finale Djokovic-Federer : “Nole non conosceva una regola particolare” : Damian Steiner, arbitro della finale di Wimbledon fra Djokovic e Federer, ha rivelato un curioso aneddoto legato al campione serbo: Nole ha chiesto un chiarimento su una regola particolare La finale di Wimbledon 2019 è stata, probabilmente, il match più bello dell’anno. Una vera e propria battaglia, combattuta sul centrale del torneo più famoso al mondo, durata quasi 5 ore (la finale più lunga della storia del torneo), nelle quali ...

La replica del finale di Un Passo dal Cielo 4 su Rai1 il 28 luglio in attesa della quinta stagione in autunno : Siamo alle battute finali: la replica del finale di Un Passo dal Cielo 4 apre le porte all'attesa quinta stagione con la resa dei conti tra Francesco e il Maestro. Stasera, domenica 28 luglio, Rai1 manderà in onda l'ultimo episodio del quarto ciclo della fiction di successo, che lascia molte questioni in sospeso. A cominciare da Francesco ed Emma. I rapporti tra i due sono molto tesi, soprattutto perché il Comandante della Forestale si è

finale STAFFETTA 4x100 MISTI DONNE/ Diretta streaming Rai : i record della Divina : Diretta FINALE STAFFETTA 4x100 MISTI DONNE con Federica Pellegrini: info streaming video Rai della gara ai Mondiali di nuoto.

Nuoto - Mondiali 2019 : la 4×100 mista femminile va in finale. Margherita Panziera : "La condizione non è delle migliori - devo limare mezzo secondo" : La mattinata dell'ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) ha visto le azzurre della staffetta 4×100 mista ottenere il pass per la finale con il terzo tempo in 3'58″35, dietro a Stati Uniti in 3'55″39 e Australia in 3'58″19. In acqua Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini, che questo pomeriggio disputerà l'ultima gara della

DIRETTA LECCE FROSINONE/ Risultato live : il precedente della finale playoff : DIRETTA LECCE FROSINONE streaming video e tv: cronaca e Risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano al Briamasco di Trento.

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell'Italia. Pass per il Settebello con la finale iridata : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i Pass per l'evento sportivo più importante dell'intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all'ultimo per strappare l'agognata

Pallanuoto - Mondiali 2019 : finale Italia-Spagna. Grandi numeri dell'attacco iberico - ma il Settebello ha una difesa stupenda : Italia e Spagna oggi alle ore 11.30 si giocheranno il titolo iridato nella finalissima dei Mondiali di Pallanuoto: il Settebello arriva da imbattuto alla sfida decisiva, mentre la formazione iberica è incappata in una sconfitta nella fase a gironi, contro l'Ungheria, che è costata agli spagnoli un turno in più, avendo dovuto affrontare, a differenza degli azzurri, gli ottavi di Finale. Quando si dice un pezzo da 90: l'attacco della

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : salgono a nove gli equipaggi dell'Italia in finale : Terza giornata di gare ai Mondiali Under 23 di Canottaggio: a Sarasota, negli Stati Uniti, oggi spazio agli ultimi ripescaggi ed alle prime semifinali, con l'Italia che vede salire a nove il numero di equipaggi in finale A, dei quali sette lotteranno domani per le medaglie, mentre porta a due il numero di imbarcazioni nelle semifinali che si disputeranno domani. Gli ultimi due equipaggi italiani lotteranno infine per i piazzamenti tra il

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali venerdì 26 luglio. 4×200 sl a caccia della finale - Quadarella - Codia e Panziera a voi! : L'Italia, dopo una giornata di "riposo" in termini di medaglie e finali conquistate ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), vuol riprendere il filo del discorso interrotto. Il Bel Paese punta le proprie fiches su chi a Glasgow ha dimostrato di essere grande, nella rassegna continentale che aveva lasciato presagire ciò a cui si sta assistendo in questo campionato iridato. Ebbene, il tris d'assi Piero Codia,

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. Restivo a caccia della finale nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28: Cristina Chiuso: l'unico dubbio era che Dressel fosse troppo veloce nella vasca di andata, lo è stato ma ha resistito, Chalmers ha fatto un ritorno da 24″3 ed è spettacolare. Se Dressel fosse passato un decimo più lento avrebbe fatto il record del mondo ma lo ha nel mirino, come quello dei 100 farfalla che secondo me farà domani. Nonostante il 47″8 del terzo non ci

Settebello show a Gwangju : l'Italia della pallanuoto maschile ritrova la finale iridata dopo 8 anni : E' festa azzurra a Gwangju: il Settebello torna in una finale mondiale dopo 8 anni di assenza. Battuta l'Ungheria 10-12 Un match importantissimo, questa mattina, ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Il Settebello è sceso in vasca per sfidare la tostissima Ungheria nella semifinale iridata, che oltre a regalare il pass per la finalissima Mondiale, assegna anche la carta olimpica. Un match strepitoso per il Settebello che ha

Game of Thrones - il presidente HBO costretto a difendere il finale della serie : Sei Casey Bloys presidente di HBO, il canale che ha raggiunto nuovi record in termini di nomination agli Emmy superando se stessa, considerato la casa delle produzioni di qualità negli Stati Uniti e nel mondo. Hai portato in tv un mondo come quello di Game of Thrones capace di ottenere 32 nomination agli Emmy, numero record per un singolo show; capace di raggiungere 19 milioni di spettatori nonostante HBO sia un canale a ...