La disoccupazione è al 9 | 7% | ai minimi dal 2012 Lavora il 59 | 2% degli italiani

La disoccupazione ai minimi dal 2012 - l'occupazione segna un nuovo record storico : La disoccupazione a giugno segna la quarta flessione consecutiva, scendendo al 9,7%, in calo di 0,1 punti percentuali su maggio. Lo rileva l’Istat, spiegando che si tratta del tasso più basso da gennaio del 2012 , ovvero da sette anni e mezzo. Migliora anche, e di molto, anche la disoccupazione giovanile (15-24anni) che scende al 28,1%, in calo di 1,5 punti percentuali: si tratta del tasso più basso dall’aprile del ...

disoccupazione - Italia terzultima in Europa. Peggio soltanto Spagna e Grecia. Nell’Ue tasso ai minimi dal 2000 : Il tasso di Disoccupazione in Italia, al 10,2 per cento, è il terzo più alto dell’Unione europea. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, vanno Peggio soltanto Spagna, dove è al 13,8%, e Grecia, 18,5%. La stessa situazione si ritrova nei numeri della Disoccupazione giovanile, con l’Italia al 31,4%, la Spagna al 32,7% e la Grecia che segna il tasso più basso al 38,8%. I dati, che confrontano il tasso di Disoccupazione di aprile 2019 ...