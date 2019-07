Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis | nato il secondo figlio a pochi mesi dalle

Fonte : gossip.fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La coppia, che si è unita in matrimonio nel marzo 2019, ha accolto l'arrivo delgenito, a sette anni di distanza dalla nascita di Ettore. Lo anticipa il settimanale Chi, ma per il momento non sono noti né il nome né il sesso del neo. I due attori sono felicemente legati sin dal 2011.

