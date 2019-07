Katia Fanelli dopo Temptation Island : “Non fermatevi alle apparenze - ricordatevi di essere fotonici” : Katia Fanelli è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione di Temptation Island. La 'fotonica' fidanzata con Vittorio Collina, ma attratta dal tentatore Giovanni Arrigoni, nella puntata conclusiva del programma ha dovuto confermare la rottura con il suo ex, per poi ringraziare coloro che l'hanno supportata tramite un messaggio su Instagram.Continua a leggere

Temptation Island : Katia Fanelli - Le Parole della Madre! : La fotonica Katia Fanelli durante la permanenza a Temptation Island si è avvicinata pericolosamente al single Giovanni. In sua difesa, si schiera la Madre! Sentite le sue Parole! Katia Fanelli, la vulcanica bionda protagonista della sesta edizione di Temptation Island, ha dimenticato il fidanzato Vittorio Collina ed è caduta tra le braccia del tentatore Giovanni! Prende le difese, la madre della giovane romagnola! Katia Fanelli è approdata per ...

Sono scioccata! Katia Fanelli è la prima nella storia di Temptation Island : Dopo Francesca Baroni anche Raffaela Giudice, protagonista di Temptation Island 5 insieme al fidanzato Andrea Celentano, ha raccontato in esclusiva a Fanpage.it la sua impressione sulle coppie che si Sono messe in gioco in questa sesta edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. La giovane è rimasta molto colpita dal comportamento tenuto dalle fidanzate, che già dopo poche ore dal loro arrivo in terra sarda sembravano ...

Vittorio è un galantuomo - mia figlia è fragile! Parla la mamma di Katia Fanelli : La madre di Katia Fanelli ha un ottimo rapporto con il genero Vittorio Collina. Nel corso dell'intervista a "Uomini e Donne Magazine", la donna spiega di apprezzare le maniere del genero: "È un galantuomo, un uomo d'altri tempi e mia figlia ha le sue fragilità. Spero che le cose non vadano male per loro". La madre di Katia Fanelli ha un ottimo rapporto con il genero Vittorio Collina. Nel corso dell'intervista, la donna spiega di amare molto le ...

Cavalcami - cavalcami più forte! A Temptation Island Katia Fanelli e la proposta hot al single Giovanni : A Temptation Island il clima si fa sempre più caldo, le parole di Katia al single Giovanni hanno fatto infuriare il suo fidanzato Vittorio. Il ragazzo di Katia Fanelli, una delle protagoniste dell'edizione 2019 di Temptation Island, dopo aver sentito le parole della ragazza rientra nel villaggio e, preso dalla rabbia, ribalta una poltrona. La ragazza "fotonica" se la gode e non nasconde affatto le sue attenzioni per il single ...

Cavalcami! Katia Fanelli spudorata a Temptation Island : Katia Fanelli comincia a sfoderare l’artiglieria pesante. La “fotonica” bionda di Temptation Island 2019 non nasconde più la palese attrazione nei confronti del single Giovanni Arrigoni, colui che fin dall’inizio della sua esperienza nel reality di Canale5 l’aveva colpita. Nel corso della seconda puntata del docu-reality estivo di Mediaset, Katia Fanelli si è spinta fino a fare al tentatore una velata proposta piccante. “Cavalcami” ha detto ...

