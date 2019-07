Juventus | possibile doppio sgarbo all' Inter | Lukaku e Icardi

Juventus - possibile inserimento di Mandzukic per arrivare a Chiesa : Il lavoro di Maurizio Sarri in questa fase di preparazione fisica riguarderà la parte atletica ma soprattutto quella tattica, considerando che entro la settimana dovrebbero rientrare tutti i reduci dalle vacanze. Non rientrerà alla Continassa la punta Kean, che il 31 luglio effettuerà le visite mediche e la firma del contratto con l'Everton. Dalla cessione del giocatore la Juventus è pronta ad incassare 30 milioni più bonus, per arrivare ad un ...

Calciomercato Juventus - Lukaku : nel possibile affare rientrerebbe anche Mandzukic : Il Calciomercato della Juventus potrebbe presto piazzare un colpo anche in attacco. Romelu Lukaku si avvicina sempre di più ai bianconeri e dopo le voci italiane di questa mattina, anche in Inghilterra si inizia a parlare di contatti tra le parti. Il Manchester United e i bianconeri starebbero parlando per cercare la via giusta per chiudere l’affare, resta sempre in corsa anche l’Inter che però non riesce a trovare l’accordo con gli inglesi. Il ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Neymar grazie al regime fiscale italiano : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club ...

Juventus - secondo Goal.com possibile ritorno di fiamma per Dani Alves : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui ha disputato alcune amichevoli (due di International Champions Cup contro Tottenham e Inter) e un'altra con una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di cedere alcuni esuberi ...

Calciomercato Juventus – Novità importanti in casa bianconera, ma c'è di mezzo anche l'Inter. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, in casa Juventus si starebbe pensando ad un clamoroso ritorno, quello del terzino destro del Brasile Dani Alves. L'ex Barcellona è ancora svincolato e nelle ultime settimane il suo nome è stato più volte accostato

Calciomercato : Juventus e Manchester United valutano il possibile scambio Dybala-Lukaku : La Juventus è ritornata ieri dalla faticosa tournée asiatica e Maurizio Sarri ha concesso due giorni di meritato riposo ai giocatori. Martedì, al rientro, la squadra sarà quasi al completo. Tra gli ultimi a ritornare a Torino c’è atteso il 5 agosto Paulo Dybala, che però potrebbe anche rinunciare a qualche giorno di ferie per iniziare gli allenamenti venerdì. L'intenzione di Sarri sarebbe quella di impiegare la Joya nel ruolo di falso nove, ...

Juventus - Mundo Deportivo : 'Possibile arrivo Neymar facilitato dal fisco italiano' : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva in Italia: martedì ci sarà occasione per la maggior parte dei giocatori di rosa di lavorare insieme, dopo che non tutti sono partiti per la tournée asiatica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Sarri, e, come sottolineato dal tecnico toscano, la necessità principale sarà quella di alleggerire la rosa in alcuni ruoli in cui ...

Juventus - possibile inserimento di Rugani come contropartita per arrivare a Chiesa : La Juventus è ritornata dalla tournée asiatica, dopo le tre amichevoli (due di International Champions Cup) contro Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'esigenza principale di piazzare alcuni esuberi. Attualmente, infatti, la rosa della Juventus conta 27 giocatori, troppi anche in previsioni di ulteriori investimenti. Sono tanti a ...

Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte attaccanti in casa Juventus. I bianconeri sono a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, l'inserimento della Juventus nella trattativa tra Lukaku e l'Inter, non sarebbe solo un tentativo per infastidire gli eterni

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo ...

Juventus - incontro Paratici-Pastorello : possibile interesse per Lukaku : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Juventus - due settimane per arrivare a Pogba : Dybala possibile contropartita tecnica : La Juventus continua la sua tournée asiatica, dopo la bella vittoria contro l'Inter nella seconda partita di International Champions Cup. Dopo aver investito più di 100 milioni di euro, con l'unica cessione di Spinazzola che ha fruttato 25 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera è piazzare gli esuberi sul mercato per alleggerire una rosa ricca (sono 27 i giocatori) e possibilmente per ricavare un tesoretto utile da poter ...

Neymar Juventus – Dopo la clamorosa trattativa che ha portato Ronaldo in Italia lo scorso anno, i tifosi bianconeri tornano a sognare il colpo del secolo. Neymar in bianconero è molto più di una voce di mercato, è un sogno possibile. Il Barcellona sembra sempre più lontano da O Ney che così avrebbe dato la