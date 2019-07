Juventus | Moise Kean ceduto all' Everton

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Un altro millenial che va via, frutto di scelte di mercato che impongono risultati rapidi specie in chiave Champions, obiettivo che davvero sta diventando l’incubo di società e tifosi bianconeri. L'attaccante bianconero classe 2000 slitta in Premier League. Aspetteranno 3 milioni di euro a stagione.giovane promessa, figlio di genitori originari della Costa d’Avorio ma italiano di nascita, la scorsa stagione era riuscito ad impressionare Massimiliano Allegri che diede fiducia al promettente attaccante diciannovenne, fiducia ripagata a suon di goals che gli valsero la convocazione nella nazionale e addirittura il goal all’esordio. Finalmente un giovane prodotto del vivaio che sembrava avere un futuro sempre più presente nelle gerarchie dell’attacco dellae verso il quale i tifosi riponevano speranze in ottica futura. Purtroppo però le strategie di ...

FabrizioRomano : Moise Kean all'Everton dalla Juventus: accordo totale ?? @SkySport via @DiMarzio #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, fatta per la cessione di Moise #Kean all'#Everton: già domani la possibile partenza del… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Moise #Kean lascia la Juventus: è fatta per il suo approdo all'Everton ?? -