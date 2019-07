Juventus | guai alla porta – Dalla Corea pronta una causa da 50 milioni

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Stando a quanto rito dal quotidiano spagnolo “A bola”, la Legana non ha digerito l’assenza di Cristiano Ronaldo nel corso dell’amichevole contro una rappresentativa della K-League. Azione legale contro laIl motivoin vista per i bianconeri, l’avvocato della Legana Kim Min-ki ha annunciato di esser pronto a muoversi per vie legali contro il club torinere. Al centro della bagarre ci sarebbe la mancat presenza in campo di Cristiano Ronaldo nel corso della recente sfida amichevole in Asia. Il campione portoghese dellasarebbe rimasto in panchina per un problema fisico ma avrebbe dovuto essere in campo per almeno 45 minuti. I tifosini sono stati lesi, secondo l’avvocato, in quanto hanno pagato un biglietto salato per poter assistere a qualche prodezza del più volte Pallone d’Oro. ...

