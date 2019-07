Javier e Ilaria dopo Temptation Island Lei | ' Ci siamo risentiti | è speciale | ma'

Ilaria e Massimo dopo Temptation Island. Lei : “Ho cercato Javier” : Temptation Island: Ilaria Teolis ha cercato Javier dopo l’addio a Massimo Colantoni Nell’appuntamento di ieri Ilaria Teolis ha lasciato Massimo Colantoni e oggi, un mese dopo la registrazione del falò di confronto, la ragazza ha confermato di non aver rimpianto la scelta di abbandonare Temptation Island da single. Ilaria, oltre a ribadire i motivi che l’hanno potata a prendere questa decisione, ha ammesso di aver cercato ...

Massimo e Ilaria al falò finale : lei dice che cercherebbe Javier fuori : Ieri sera 22 luglio, nel corso della quinta puntata di Temptation Island è andato in onda un nuovo falò di confronto che ha visto protagonisti Massimo e Ilaria. I due fidanzati, che in queste settimane hanno messo alla prova il loro sentimento nel villaggio delle tentazioni di Canale 5, se ne sono dette di tutti i colori nel momento dell'incontro finale, complice anche il comportamento piuttosto libertino che i due hanno avuto in queste ...

Temptation Island - Ilaria non accetta di passare il weekend con il single Javier : La quinta puntata di Temptation Island è iniziata con la coppia formata da Massimo e Ilaria. Se nella quarta puntata a Ilaria sono state mostrate immagini del fidanzato sempre più vicino alla tentatrice Elena, fino al punto di volerla baciare, a Massimo vengono mostrate immagini della fidanzata in esterna con il single Javier, suo padre e suo fratello. Al ritorno al villaggio Massimo si rende conto, parlando con la single Elena, di quanto le ...

Temptation Island 2019. Massimo spacca il villaggio dei single. Il video di Ilaria e Javier lo manda su tutte le furie : È tempo di falò anche per Massimo e Ilaria. Dopo la fine della storia di Andrea e Jessica – i due si sono lasciati e la giovane è uscita dal villaggio insieme al tentatore Alessandro – la coppia di romani è arrivata alla scelta. Incurante del suo atteggiamento a Temptation Island 2019, dove si è fatto sedurre dalla bella Federica Lepanto prima e dall’affascinante single Elena poi, Massimo ha dato di matto nel vedere le immagini della ...

Ilaria Teolis - famiglia di Javier : Massimo ha una reazione violenta : Temptation Island, Ilaria incontra la famiglia di Javier. Massimo reagisce male Quarta puntata di Temptation Island 2019, il programma cult dell’estate di Canale 5 che ogni anno miete successi e consensi da parte del pubblico. Puntata intensa che ha visto Massimo Colantoni messo a dura prova dai filmati riguardanti la sua fidanzata Ilaria Teolis la quale si è avvicinata sempre di più al tentatore Javier tanto che lui le ha presentato la ...

Ilaria e Massimo : lui con Elena - lei corre da Javier | Temptation Island 2019 : Ilaria e Massimo ritornano anche nella terza puntata di Temptation Island 2019. Lui è ancora vicino alla single Elena, a cui rivela di essere stufo di doversi nascondere. Non ci sono molti dubbi sul significato di questa frase, dato che poco dopo Massimo chiede alla Tentatrice di dormire con lui. E lei ovviamente risponde di sì. Ilaria può vedere tutto al pinnettu e non sappiamo quale sarà la sua reazione di fronte a queste nuove immagini. Dopo ...