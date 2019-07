Jack Ryan | stagione 2 il trailer | la locandina | new entry nel cast

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 31 luglio 2019)aveva tutto per essere una delusione (il confronto con i diversi film, la lontananza dai libri di Tom Clancy, un nuovo attore in un ruolo che ha visto grandi stelle), invece la primadella serie prodotta da Amazon Prime è stata un successo e in autunno arriva la secondadi cui è possibile vedere il primo2, anticipazioni eLa secondadisposta la sua attenzione verso un altro scenario altrettanto delicato come il Medio Oriente che ha caratterizzato la prima run. Infatti al centro delle indagini del personaggio interpretato da John Krasinsky (A Quiet Place) c’è una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana. L’agente della CIA si dirige in Sud America per indagare sul campo e ancora una volta la sua curiosità per i dettagli lo porta a far emergere una cospirazione ...

alycecappellaio : @MarcoChiaretta Jack Ryan è un agente segreto ispirato dai libri di Tim Clancy. Oltre ad aver letto i libri ho vist… - moviestruckers : #JackRyan: #JohnKrasinski nel teaser trailer ufficiale della seconda stagione - SeriesTvIT : #JackRyan ha una nuova missione nel primo trailer della stagione 2 -