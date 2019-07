Istat | l’Italia è in stagnazione | crescita zero | Pil fermo su base trimestrale e annuale

Istat - buone notizie per l’Italia : disoccupazione ai minimi da 2012 - occupazione al massimo storico : buone notizie per il mercato del lavoro italiano: i dati Istat evidenziano un calo della disoccupazione a giugno (9,7%) che che corrisponde al tasso più basso registrato dal gennaio del 2012. In aumento il tasso di occupazione che arriva al 59,2% e fa registrare il livello più alto mai raggiunto da quando esistono le serie storiche (1977).Continua a leggere

Istat - l’Italia è il Paese più longevo in Europa : 14.456 gli ultracentenari - 2 milioni gli over 85. Uecoop : “Necessario miglioramento welfare” : Con oltre 2 milioni di persone con più di 85 anni l’Italia è il Paese più longevo in Europa. E detiene anche il record del numero di ultracentenari: al 1° gennaio 2019 i centenari residenti in Italia sono 14.456, l’84% dei quali sono donne. È quanto emerge dal rapporto “Cent’anni e non sentirli” pubblicato dall’Istat. In dieci anni, tra il 2009 e il 2019, i centenari sono passati da 11mila a oltre 14mila, quelli di ...

Golf – Campionato Europeo a squadre - doppio bronzo per l’Italia conquIstato da Ladies e Girls : Le formazioni azzurre hanno sconfitto entrambe la Germania, nel doppio confronto sul percorso dell’Is Molas GR e in Spagna Due medaglie di bronzo per l’Italia, conquistate dalle formazioni Ladies e Girls, che hanno sconfitto entrambe la Germania, nel doppio confronto sul percorso dell’Is Molas GR e in Spagna, in un Campionato Europeo a squadre in cui ancora una volta i team italiani si sono fatti onore. Le Ladies hanno migliorato il quarto ...

Istat - in 157mila via dall’Italia nel 2018. Crescono expat che tornano dall’estero : L’Istat aveva già parlato della fuga degli italiani all’estero nella relazione annuale e ora nel dossier sul bilancio demografico affronta il tema del saldo migratorio. Nel 2008 le persone che hanno lasciato il nostro Paese sono state quasi 157mila, con un aumento di 2mila unità rispetto al 2017. Le iscrizioni in anagrafe dall’estero si sono ridotte da quasi 500mila del 2008 a 332mila del 2018 mentre le cancellazioni dall’anagrafe ...

