Inter | Lukaku si allontana | ora l' obiettivo primario per l' attacco sarebbe Cavani

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il calciomercato, si sa, è in continuo divenire e riserva sempre tante sorprese. L'fino a qualche giorno fa sembrava in pole position per Romelu. In questi giorni, però, nella trattativa-Manchester United si è inserita la Juve. I bianconeri per arrivare a prenderero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. La società nerazzurra, nelle scorse settimane, era arrivata ad offrire allo United settanta milioni, cifra troppo bassa per i Red Devils. La società inglese per lasciar partire l'attaccante belga avrebbe voluto almeno 80 milioni di euro. L'di Conte conViste le difficoltà per arrivare a Romelu, l'ha cominciato a valutare le possibili alternative. Il nome caldo sembra essere quello di Edinson. Il centravanti uruguaiano ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e per questo motivo il Paris Saint ...

AlfredoPedulla : Pressing #United per il sì di #Dybala. #Sarri promuove #Lukaku, l’#Inter aggrappata ad un eventuale ‘no’ di Paulo! - pisto_gol : Mi dicono che Lukaku e Dzeko si sono promessi ai nerazzurri e Marotta non ha nessuna intenzione di offrire più di… - FcInterNewsit : Il terrore di Paratici per l'Inter di Conte (con Lukaku e Dzeko) -