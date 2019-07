Insigne sfida la Juventus | ' In vantaggio questa volta c' è il Napoli'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La Serie A la prossima stagione potrebbe essere una delle più competitive degli ultimi anni: i cambiamenti della guida tecnica che hanno riguardato, Inter, Milan e Roma porteranno inevitabilmente novità nel gioco, favorendo in qualche modo chi ha confermato l'allenatore della scorsa stagione. E' il caso del, che si è rafforzata con l'arrivo di Manolas in difesa e a centrocampo di Elmas: il club partenopeo potrebbe investire su un centrocampista offensivo o su una punta. La conferma di Ancelotti è una garanzia secondo il centrocampista offensivo e capitano del, Lorenzo: il giocatore, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha ribadito che quest'anno la società campana partirà avvantaggiata rispetto alle altre squadre in lotta per il campionato proprio per il fatto che gran parte della rosa è oramai diversi anni che lavora insieme mentre, Inter ...

Juventinodoc78 : RT @TUTTOJUVE_COM: Insigne sfida la Juve: 'Quest'anno il Napoli parte in vantaggio' - Titty66Santa : RT @TUTTOJUVE_COM: Insigne sfida la Juve: 'Quest'anno il Napoli parte in vantaggio' - oniizip10 : @JuveWhite Ma lo stesso sarri ha messo cr7 al centro di tutto, non può fare altrimenti e gestire uno così non è imp… -