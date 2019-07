Influencer trovata morta in valigia | arrestato presunto killer di Ekaterina Karaglanova

Russia - Influencer di 24 anni trovata morta in casa a Mosca : il corpo era in una valigia : Non avevano più sue notizie da alcuni giorni e così, venerdì scorso, i genitori di Ekaterina Karaglanova si sono recati nella casa che la ragazza aveva preso in affitto in un quartiere della zona ovest di Mosca. Hanno preteso dal proprietario di poter entrare nell’abitazione e lì hanno fatto la sconcertante scoperta: il cadavere della 24enne si trovava nel corridoio riposto in una valigia. Secondo quanto riportato dal Messaggero la giovane era ...

