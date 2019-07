Incendio alla Magliana | palazzo evacuato

Maltempo Trentino : violento temporale - allagamenti e un Incendio a Trento - frana a Ravina [FOTO] : Vigili del fuoco al lavoro a Trento nel pomeriggio a causa di un violento temporale che ha colpito il capoluogo. Diversi gli allagamenti a cominciare da quello che ha interessato l’ospedale Santa Chiara, ma fortunatamente non si segnalano feriti. L’episodio più grave in via Sanseverino dove il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio ed ha abbattuto due piante. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola ...

Treni - ritardi di ore e cancellazioni per un Incendio alla cabina elettrica di Rovezzano. «Sabotaggio anarchico» : Un incendio alla cabina elettrica della stazione di Rovezzano a Firenze, attorno alle 5, e l'Italia che viaggia sulle rotaie divisa in due, con ritardi sui tabelloni dei Treni fino a 4 ore. Sono...

Treni - ritardi di ore e cancellazioni per un Incendio alla cabina elettrica di Rovezzano. «Sabotaggio anarchico» : Un incendio alla cabina elettrica della stazione di Rovezzano a Firenze, attorno alle 5, e l'Italia che viaggia sulle rotaie divisa in due, con ritardi sui tabelloni dei Treni fino a 4 ore. Sono...

No Tav - nuove proteste a Chiomonte : Incendio - petardi - bombe carta e razzi. In 20 identificati dalla Digos : denunciati : Un altro incendio, ma questa volta anche lancio di petardi e razzi di segnalazione nautica contro le forze dell’ordine nel tentativo di forzare una cancellata. nuove proteste nella notte al cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa, con protagonisti gli attivisti No Tav. La Digos ha identificato circa 20 persone che verranno denunciate. Già nella notte tra venerdì e sabato i dimostranti contrari alla Torino-Lione avevano ammassato legna al ‘Varco ...

Giappone - Incendio doloso alla Kyoto Animation/ Video - 'perchè tanta violenza?' : incendio doloso alla Kyoto Animation, Giappone: studio di produzione manga e anime distrutto, Video. 33 morti e feriti, presidente 'perchè tale violenza?'.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Incendio alla Kyoto animation : 23 morti - 18 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Incendio alla Kyoto animation dopo che una persona ha cosparso del liquido infiammabile, 18 luglio 2019,

Croazia - drammatico Incendio sull’isola di Pag - 10 mila evacuati dalla famosa spiaggia di Zrce [FOTO e VIDEO] : Mentre in Italia imperversa il maltempo ma il forte vento di maestrale alimenta incendi pericolosissimi in Sardegna, nella vicina Croazia e precisamente sull’isola di Pag, in Dalmazia, stanotte è divampato un incendio ancor più devastante nei pressi della famosa spiaggia di Zrce dove era in corso un concerto di musica techno. L’incendio ha costretto all’evacuazione circa 10.000 persone, e le fiamme sono state domate solo nelle ...

Incendio alla Plaia di Catania - sopralluogo del Governatore Musumeci : “poteva essere una strage - serve riqualificazione” : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla Playa di Catania, nei luoghi distrutti dall’Incendio di alcuni giorni fa. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, l’ingegnere Giovanni Spampinato, responsabile della Protezione civile della Sicilia orientale, e il colonnello del Corpo forestale della Regione, Luca Ferlito. Dopo aver visitato le aree devastate dal rogo, Musumeci ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Incendio alla Magliana - Roma - 11 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un Incendio è scoppiato dopo le ore 16:00 all'altezza del viadotto della Magliana in Roma, 11 luglio 2019,

Roma - Incendio in un'officina alla Magliana - la nube nera visibile da tutta la città : Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla Magliana, in via del Cappellaccio, a Roma. Una enorme colonna di fumo nero si leva ai margini della città creando allarme in...

Incendio alla Plaia di Catania - devastato il cuore della città etnea : tutte le immagini del disastro e gli aggiornamenti [FOTO e VIDEO] : L’aria è decisamente rinfrescata a Catania: stamattina abbiamo +28°C dopo i terribili +42°C di ieri pomeriggio, e alla Plaia si contano i danni dell’Incendio che ha distrutto alcuni stabilimenti balneari e decine di auto e spinto i bagnanti a fuggire in mare per la paura. E’ il giorno dei primi bilanci con alberi e palme bruciate ma anche sdraio, ombrelloni e cabine in legno distrutti dal fuoco. Il boschetto della Plaia è ...

Atac smentisce Incendio su linea 105 : falso allarme : Roma – “Intorno alle 9, su una vettura della linea 105 in servizio lungo via Gallarate, si e’ attivato per un falso allarme l’estintore automatico all’interno del mezzo. L’autista, ipotizzando un principio di incendio, ha usato l’estintore in dotazione. I tecnici intervenuti hanno successivamente appurato che non si e’ verificato alcun principio di incendio. Un passeggero, rimasto contuso mentre la ...

Catania - vasto Incendio alla Plaia : distrutto il lido Europa - bagnanti evacuati : Un incendio di grandi proporzioni ha devastato la Plaia di Catania in queste ultime ore. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio sul litorale e, alimentato dal forte vento di scirocco e da temperature che toccano i 40 gradi, si è velocemente propagato agli stabilimenti balneari vicini. Purtroppo uno dei lidi più noti della zona, l'Europa, è stato completamente avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto, così come si può ben ...

Vasto Incendio alla Playa di Catania : tutti in fuga dai lidi in fiamme : Un Vasto incendio alla Playa di Catania: tutti in fuga dai lidi in fiamme, gente in mare. Il vento ha alimentato le fiamme. Danneggiato il lido Europa