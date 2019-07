In Etiopia sono stati piantati 350 milioni di alberi in 12 ore

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Inoltre 350diin un solo giorno, battendo il record mondiale finora detenuto dall’India, dove nel 2016 eranomessi a dimora 50diin 12 ore. L’iniziativa fa parte di un progetto, la Green Legacy Initiative, portato avanti dal primo ministro Abiy Ahmed in 1000 zone del Paese con l’obiettivo di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. #GreenLegacy in Wolayta Soddo#አረንጓዴአሻራ በወላይታ ሶዶ#PMOEthiopiapic.twitter.com/qnl9sj547j— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) July 29, 2019La deforestazione inè infatti in pericoloso aumento: all’inizio del XX secolo, le foreste del Paese rappresentavano il 35% della copertura arborea del Pianeta, mentre oggi costituiscono solo il 4%. La perdita dista, inoltre, acuendo il fenomeno della siccità, con ...

GiorgioM2018 : RT @SkyTG24: Con la campagna #GreenLegacy l'#Etiopia punta a combattere in maniera decisa la deforestazione: in 12 ore, infatti, sono stati… - PowerBaldax : ???? E se ci sono riusciti in #Etiopia , dove sono stato (e ho visto...), forse potremmo riuscirci anche noi. ????????????… -