Il TAR sospende l’ordinanza “plastic free” della Regione Puglia | “Divieti illegittimi”

Ricostruzione nella frazioni - TAR sospende normativa variante Piano regolatore : L'Aquila - Il TAR accoglie la richiesta della Soprintendenza per L'Aquila e cratere, che aveva evidenziato anomalie procedurali. L’Aquila 25 luglio 2019. Pubblicata questa mattina l’Ordinanza n.147/2019 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L'Aquila ha accolto la richiesta proposta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per L’Aquila e cratere sospendendo in via cautelare gli effetti della ...

KicksTARter sospende i finanziamenti a RAW - l'MMORPG ispirato a GTA Online e Rust : Kickstarter ha interrotto la campagna di finanziamento dedicata a RAW, titolo MMOPRG che prende ispirazione da Grand Theft Auto Online e Rust. La società di crowdfunding ha deciso di bloccare i finanziamenti dopo aver scoperto che il creatore del gioco, KillerWhale Games, ha usato la piattaforma in modo disonesto."Le nostre regole e linee guida chiedono ai creatori di aumentare la quantità di denaro necessaria per portare a termine un progetto ...

Luca Palamara - il Csm gli sospende funzioni e stipendio (ma avrà un "assegno alimenTARe") : Il pm di Roma Luca Palamara è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio del Csm. Lo ha deciso la sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, accogliendo la richiesta cautelare formulata il 12 giugno scorso dal procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio. Al magistr

Priamo : Fdi ha pronta delibera per sospendere TARi : Roma – “Come Fdi stiamo predisponendo una delibera per sospendere il pagamento della Tari per i romani per la durata della attuale situazione di emergenza. Riteniamo infatti che le condizioni inaccettabili a rischio di emergenza saniTaria come denunciato anche dell’ordine…siano tali da al di sotto degli obblighi previsti dal contratto di servizio Ama. La delibera pertanto prevede di considerare un periodo di esenzione ...

Usa - Trump dà il via libera a raid miliTARi contro l’Iran : poi sospende tutto : L’operazione era già partita, per quanto fosse in fase iniziale. Il presidente Usa Donald Trump aveva dato ordine di colpire obiettivi iraniani in rappresaglia per l’abbattimento di un drone americano, che Teheran ha dichiarato di avere colpito perché intercettato nel suo spazio aereo. Ma poco dopo è arrivato l’ordine di sospendere tutto. Lo rivela il New York Times che, citando un’altra fonte dell’amministrazione, scrive ...

Reggia di Caserta - il TAR Lazio sospende la nomina della Maffei : Il Tar del Lazio ha sospeso la nomina a direttore della Reggia di Caserta per Tiziana Maffei. Il tribunale amministrativo, con un provvedimento pubblicato oggi, ha accolto la richiesta di sospensiva...

Il Milan è ancora in Europa League - l’UEFA sospende il procedimento per la violazione del FPF : tocca aspetTARe il Tas : L’UEFA sospende il procedimento sulla violazione del Fair Play Finanziaro da parte del Milan in merito al triennio 2015-2018: si aspetta prima la pronuncia del Tas sul ricorso presentato dai rossoneri in merito alla sentenza relativa al triennio 2014-2017 Per ora, il Milan resta ancora in Europa. I rossoneri non si sono visti privare dell’accesso all’Europa League nella prossima stagione a causa del mancato conseguimento ...