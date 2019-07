Il Silenzio dell’Acqua 2 ci sarà | Ambra Angiolini sul set a settembre per le nuove riprese

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) I fan ci hanno sperato e i primi indizi lo avevano confermato ma adesso non ci sono più dubbi: Ildell'Acqua 2 si farà e presto il castsul set della fiction di Canale 5. Dopo il successo del primo capitolo non poteva essere altrimenti ma per la messa in onda cida aspettare un bel po'. La seconda stagione prenderà forma proprio dal 16prossimo quando leinizieranno tra Duino e Muggia con Giorgio Pasotti esul set.Ne Ildell'Acqua 2 i due attori sono chiamati a vestire nuovamente i panni di Andrea Baldini e Luisa Ferrari nel fittizio paese di Castel Marciano esolo allora che capire come è andata a finire tra i due e se i nuovi episodi ci regaleranno la passione che abbiamo già intravisto. La serie Mediaset prodotta in collaborazione con RTI e Velafilm andrà in onda non prima della primavera del 2020 o, ancora ...

