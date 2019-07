Il Segreto Anticipazioni 1 agosto 2019 | Fernando mette in difficoltà Roberto

Il Segreto - anticipazioni spagnole : probabile l'addio di alcuni personaggi tra cui Maria : Le trame spagnole de Il Segreto sono attese da una fase a dir poco rivoluzionaria, in quanto contrassegnata da una lunga serie di novità all'interno del cast. A partire dal mese di settembre, infatti, avrà luogo un salto temporale che garantirà uno spostamento di circa cinque anni delle vicende dei vari protagonisti. Ciò, da un lato, garantirà la permanenza di alcuni volti amati tra i quali l'insostituibile Donna Francisca, dall'altro renderà ...

Il Segreto - anticipazioni : FRANCISCA fa la furba ma… chi la tradirà? : Un inaspettato tradimento manderà a monte un furbo piano orchestrato da FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. La dark lady infatti cercherà infatti di sbarazzarsi in un colpo solo sia di Fernando Mesia (Carlos Serrano) e sia di Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), ossia i due uomini in grado di minare il suo rapporto con la figlioccia Maria Castañeda (Loreto Mauleòn). Il Segreto, news: Maria e Roberto ...

Il Segreto Anticipazioni 31 luglio 2019 : Fe rivela a Mauricio la verità su Faustino : Mentre Antolina rosa dalla gelosia agisce contro Alvaro, Don Berengario assalito dai rimorsi vorrebbe confessare. Fe invece, preda della paura, chiede aiuto a Mauricio.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Alvaro contrattacca - Antolina nei guai... : Alvaro risponde al ricatto di Antolina, il suo attacco mortale gli garantirà la vittoria del match con la crudele ex ancella.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 31 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2008 de Il SEGRETO di mercoledì 31 luglio 2019: Antolina continua a voler seminare zizzania in modo che Alvaro venga cacciato da Puente Viejo, ma non ci riesce. Julieta sembra comportarsi diversamente dal solito e ciò mette in ansia Saul, il quale decide di chiedere aiuto a Carmelo e a don Berengario… Padre Berengario, non sopportando più i sensi di colpa per aver ucciso un uomo, vorrebbe costituirsi… Donna ...

Il Segreto Anticipazioni 31 luglio 2019 : Fe rivela a Mauricio perché Faustino la perseguita... : Mentre Antolina rosa dalla gelosia agisce contro Alvaro, Don Berengario assalito dai rimorsi vorrebbe confessare. Fe invece, preda della paura, chiede aiuto a Mauricio.

Anticipazioni Il Segreto - soap sospesa dal 5 agosto per la pausa estiva : torna a fine mese : Novità in vista per tutti gli appassionati della soap opera spagnola Il Segreto, che prosegue con successo la messa in onda su Canale 5. Quest'anno, a differenza delle annate precedenti quando la soap veniva 'spremuta come un limone' da Mediaset in tutte le fasce orarie, si è optato per la sospensione durante il caldo mese di agosto, proprio come accade con un'altra soap opera molto amata e seguita dal pubblico: Beautiful. Il Segreto: da lunedì ...

Il Segreto - anticipazioni : ELSA fa un grosso errore con ALVARO - ecco quale : Fino a che punto si spingerà il dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni) per derubare la povera ELSA Laguna (Alejandra Meco)? Le prossime puntate italiane de Il Segreto serviranno a sciogliere questo dubbio! Come abbiamo già segnalato, tutto comincerà nel momento in cui la perfida Antolina Ramos (Maria Lima) scoprirà che il medico è un cacciatore di dote che si è avvicinato alla Laguna soltanto per entrare in possesso del suo denaro… Il ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 5-9 Agosto 2019 : Fe Muore! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 5 Agosto a venerdì 9 Agosto 2019: Elsa ed Alvaro si baciano! Isaac geloso. Fe ferita gravemente, ma… Anticipazioni Il Segreto: Mauricio annuncia la morte di Fe che… appare all’improvviso alla Casona rivelando il suo piano! Carmelo costringe Don Berengario a non confessare la verità alla polizia, mentre Elsa e Alvaro si baciano con passione! Drammi, scoperte scioccanti, incubi, ...

Gone su Rete4 - anticipazioni 29 luglio e 5 agosto : Bishop nasconde un Segreto che preoccupa Kick? : Torna l'appuntamento con il crime in prima serata con due nuovi episodi di Gone su Rete4, stasera lunedì 29 luglio. La serie, che ha debuttato in chiaro la scorsa settimana, è basato sul romanzo One Kick di Chelsea Cain e nato da una produzione televisiva tra USA, Francia e Germania. Gone racconta il tema dei rapimenti, e al centro della storia vi è una giovane sopravvissuta a un caso di sequestro che mette la sua esperienza al servizio di ...

Il Segreto Anticipazioni 30 luglio 2019 : Antolina furiosa con Carmelo per l'offerta fatta ad Alvaro : Antolina se la prende con Carmelo per aver affidato il posto di medico di Puente Viejo ad Alvaro, l'ex ancella teme infatti che Elsa rimanga in città per stare accanto al dottore.

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 30 luglio 2019 : anticipazioni puntata 2007 de Il SEGRETO di martedì 30 luglio 2019: Elsa intende restare a Puente Viejo per aiutare Alvaro, nonostante ami ancora Isaac. Don Anselmo dice a Elsa e Alvaro che tutti i medici che hanno lavorato al dispensario hanno poi avuto una vita sfortunata. Intanto Antolina, sempre più nervosa, va da Carmelo a chiedere perché abbia assunto Alvaro, che secondo lei è un incompetente. Donna Francisca ordina a Fernando di cercare ...

Il Segreto Anticipazioni 29 luglio 2019 : Antolina vuole Alvaro fuori da Puente Viejo : Antolina non gradisce la presenza di Alvaro a Puente Viejo e vorrebbe che se ne andasse insieme a Elsa.

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 2 agosto : Ultima SETTIMANA con Il SEGRETO su Canale 5, prima di una pausa estiva che con tutta probabilità durerà tre settimane. Eccovi il riepilogo delle anticipazioni ufficiali fino a venerdì 2 agosto 2019. Dopo aver accettato l’offerta di Carmelo, Alvaro inizia a prendere possesso del dispensario e, trovandolo in pessimo stato, chiede a Elsa di aiutarlo a sistemarlo. Consuelo non è contenta che Alvaro rimanga a Puente Viejo, come non lo è ...