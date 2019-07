Il presidente del Lille | “Nelle prossime 24 ore Pépé ufficialmente all’Arsenal”

“Troppa folla a Venezia? Andate a Torino” : ecco il consiglio della Cnn. La sindaca Appendino : “Orgogliosi”. Ma il presidente Enit ribatte : “Semplicistico” : “Troppa folla a Venezia? Andate a Torino, una delle venti più belle città europee da visitare”. Il suggerimento arriva dalla Cnn che decide di ‘parlare’ ai tantissimi turisti che assediano la città lagunare. E la sindaca Chiara Appendino apprezza: “Siamo orgogliosi che Cnn ci abbia indicato come meta e siamo pronti ad accogliere i turisti per far conoscere le attrattive della nostra città”. Non è proprio dello ...

Formula 1 - nominato il sostituto di Niki Lauda : scelto il nuovo presidente non esecutivo della Mercedes : Il team campione del mondo ha nominato il sostituto di Niki Lauda a due mesi dalla sua scomparsa La Mercedes guarda al dopo Niki Lauda, scegliendo colui che ricoprirà il ruolo che è stato dell’ex pilota austriaco dal 2013 fino alla sua morte. LaPresse/Photo4 Il nuovo presidente non esecutivo del team di Brackley sarà Markus Schafer, già membro del CdA di Daimler AG e responsabile della ricerca di gruppo e dello sviluppo delle ...

Battibecco e urla in commissione Politiche dell’Ue - il leghista Rinaldi a De Luca : “Stai zitto!”. E il presidente lo richiama : “Ne parlate fuori” : Battibecco nel corso dell’audizione alle Commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato, di membri italiani del Parlamento europeo. Durante il suo intervento il leghista Antonio Maria Rinaldi si è rivolto al deputato Pd De Luca, urlandogli di stare “zitto”. “Non può dire zitto a un collega” lo ha richiamato il presidente della commissione Sergio Battelli L'articolo Battibecco e urla in commissione ...

Barack Obama - la maglia da basket dell'ex presidente USA all'asta : Che Barack Obama fosse un presidente cool, è fatto risaputo: dai suoi gusti musicali ultra giovanili alla sua amicizia con star dello spettacolo e non solo, negli anni è diventato una personalità pubblica che ha conquistato i cuori degli americani grazie al suo travolgente carisma, al di là della sua figura politica. Ammirato anche per la sua storia personale, in giovane età l'ex presidente è stato inoltre uno ...

Stadio Pontedera - arrivano i complimenti del presidente Ghirelli : Il campionato italiano deve fare i conti con il problema infrastrutture, non per il Pontedera che può contare su uno Stadio all’avanguardia, è il primo impianto al mondo con seggiolini di recupero, la materia prima è rappresentata dagli imballaggi di plastiche miste, frutto della raccolta dei cittadini toscani, arrivano i complimenti del presidente Ghirelli: “complimenti a Paolo Boschi e Filippo Tagliagambe e a tutto il ...

Carabiniere ucciso - protesta choc del vicepresidente del sindacato di Polizia : "Questione benda ridicola" : Franco Maccari, vice presidente nazionale del sindacato di Polizia Fsp, è stato immortalato con una benda sugli occhi e un coltello insanguinato. È questa la protesta choc che ha lanciato nel giorno dei funerali del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega e all'indomani delle polemiche p

Il manifesto del presidente di Assolombarda (con appello alla classe dirigente sonnambula) : Un anno perduto, per la crescita italiana. Non è il caso di fare giri di parole. A luglio ormai inoltrato di questo 2019, si può e si deve usare questa espressione senza timore di apparire inutilmente polemici. Semplicemente e purtroppo: è un dato di fatto. L’ultimo bollettino della Banca d’Italia s

Tour de France – In Colombia tutti pazzi per Bernal - sui social arrivano i complimenti di Shakira e del presidente della Repubblica colombiana : Quanti messaggi per Egan Bernal sui social: in Colombia tutti pazzi per il vincitore del Tour de France, arrivano le congratulazioni di Shakira e del Presidente della Repubblica Colombiana tutti pazzi per Bernal: il Colombiano 22enne di Zapaquira, vincitore del Tour de France, è stato celebrato alla grande dai suoi connazionali. Sui social impazza l’hashtag #GraciasEgan, utilizzato da tutto il popolo Colombiano, tra cui anche molti ...

Almeno 20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato agli uffici del partito di Amrullah Saleh - candidato vicepresidente alle prossime elezioni : Almeno 20 persone sono morte e circa 50 sono state ferite a Kabul, in Afghanistan, in un attentato avvenuto negli uffici del partito di Amrullah Saleh, ex ministro dell’Interno e candidato alla vicepresidenza del paese alle elezioni del prossimo 28 settembre.

L’uomo del giorno - Massimo Cellino : presidente vulcanico e…superstizioso : Massimo Cellino è un personaggio che ha fatto molto discutere negli ultimi anni. Amato e odiato dovunque sia stato, l’imprenditore cagliaritano è attualmente il presidente del Brescia. Nato il 28 luglio 1956, Cellino compie oggi 63 anni. E’ principalmente un imprenditore agricolo: gestisce diverse aziende in Sardegna. Si è avvicinato al mondo del calcio all’inizio degli anni ’90. Nel 1992 ha acquistato il Cagliari ...

Yoshida di Sony - presidente della compagnia - visita Kojima Productions : Shuhei Yoshida, presidente di Sony, ha fatto visita a Hideo Kojima calcando il suolo del suo stesso studio, ovvero Kojima Productions.Questa visita è decisamente interessante. Nel tweet di Kojima possiamo leggere: " possiamo vedere "Shuhei Yoshida ha visitato Kojima Productions", mentre lo stesso Yoshida risponde in un altro cinguettio: "Grazie per avermi dedicato del tempo".Cosa staranno tramando i due? Ricordiamo le ultime voci di corridoio ...

Camera - passa il decreto Sicurezza bis : il presidente Fico lascia l'aula prima del voto : Il decreto Sicurezza bis è stato ufficialmente approvato dalla Camera dei Deputati. Ieri sera il testo fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ottenuto 322 voti favorevoli, 90 contrari e un astenuto. Nella conta si segnala la mancata partecipazione al voto di 17 membri del Movimento 5 Stelle, mentre il presidente dell'assise, Roberto Fico, ha abbandonato l'aula mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni. Questi si era ...

Calciomercato Napoli - il presidente del Lille allo scoperto : “soddisfatte le nostre richieste per Pépé” : Il presidente del Lille ha parlato della situazione Pépé, confermando come il Napoli abbia soddisfatto le proprie richieste economiche Il Napoli continua a insistere per Nicolas Pépé, l’attaccante ivoriano è ormai l’obiettivo principale per l’attacco azzurro. Nella giornata di ieri è andato in scena a Dimaro un incontro tra l’entourage del giocatore e i dirigenti del Napoli, utile per capire la possibilità di ...

Pépé ad un passo dal Napoli - il presidente del Lille : “abbiamo accettato l’offerta” : Il Napoli si avvicina ad un grandissimo colpo di mercato, stiamo parlando dell’attaccante, Nicolas Pépé del Lille. L’accordo tra i club è stato raggiunto mentre manca ancora quello con il calciatore, la conferma arriva direttamente dal presidente Gerard Lopez, numero uno del Lille, in un’intervista a Tuttosport: “Sono arrivate molte proposte per Pépé e Leao. Al primo l’anno scorso chiedemmo di restare, con la ...