Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il Pilno neldel 2019 è rimasto fermo sia rispetto ai tre mesi precedenti che su base annua. Lo rileva l’nelle stime (dati corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati). Si registrano quindi variazioni nulle, ‘crescita’, in entrambi i confronti: congiunturale e tendenziale.Il Prodotto interno lordoè risultato “stazionario” neldel 2019, rallentando dopo il “marginale recupero” congiunturale del primo’anno. Lo rileva l’nellaflash. In termini tendenziali invece si registra una, sempre lieve, accelerazione: la crescitasuccede a un Pil negativo per lo 0,1%. Per l’continua così la “fase di sostanziale stagnazione”, visto che per il quintoconsecutivo la ...

MarioScelzo1 : Il Pil dell'Italia è fermo, crescita zero. Però i problemi dell'Italia sono Bibbiano e gli immigrati. Governo Conte… - GianlucaFrance4 : RT @HuffPostItalia: Il Pil dell'Italia a zero nel secondo trimestre: la stima preliminare Istat - mauro_masci : RT @dariodivico: Pil Zero/ il commento ufficiale dell’Istat -