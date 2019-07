Il Pd occupa i banchi del Governo Seduta sospesa in Senato

Senato - protesta del Pd : dem occupano banchi del governo mostrando Costituzione - seduta sospesa : protesta del Pd al Senato: i parlamentari dem hanno occupato i banchi del governo, tenendo in mano la Costituzione e chiedendo alla presidente Alberti Casellati di verificare se sia realmente possibile ri-assegnare un seggio rimasto vacante in Sicilia a un candidato del Movimento 5 Stelle in Umbria, operazione ritenuta "incostituzionale".Continua a leggere

