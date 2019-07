Il Pagante | dopo le hit arriva il libro | “La filosofia del cazzomene | inno al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Milano, Lime Light Club, 2012. Sotto le luci stroboscopiche, la folla si spintona in pista e si avvinghia sui divanetti. Dalla torre d’avorio e similpelle del privé, Johnny, re dei pr, osserva dall’alto la variopinta umanità che popola le discoteche: i pr rampanti che cercano di far la cresta sugli ingressi, i liceali che pur di risparmiare tre euro di guardaroba ballano con il bomber addosso, le provinciali in grande spolvero che cercano di entrare nel privé, i “tavolari” che alla fine della serata avranno speso qualche migliaio di euro in alcolici. Johnny tutto vede, e tutto racconta. Inizia così Destinazione Privé (Mondadori, 252 pagg, 17 euro), il romanzo nato dalle canzoni-parodia del trio milanese Il, famoso per la satira pop sulla dorata gioventù meneghina tutta lusso, feste e divertimento. Nato nel 2010 come una pagina Facebook, il progetto musicale creato da Guglielmo ...

