Il nuovo smartphone lo pagate da gennaio con il volantino “Bye bye rate” di MediaWorld

Un brevetto rivela un nuovo smartphone con schermo a scorrimento : Secondo Tiger Mobiles, Lenovo ha appena ottenuto i brevetti per due varianti di uno smartphone con schermo a scorrimento che scopre i sensori frontali. Il modello apparentemente inferiore dispone solo di una configurazione circolare a doppia fotocamera sul retro e di una fotocamera selfie singola che viene rivelata solo quando il telefono è in posizione di scorrimento. La variante superiore è simile nell'aspetto ma dispone di una doppia ...

Come scegliere il nuovo smartphone : guida per non sbagliare e risparmiare : Ecco la nostra guida definitiva su Come scegliere un nuovo smartphone. Tutti i consigli su caratteristiche, brand, prezzi, offerte, e molto altro!

OPPO ci presenta il suo nuovo prototipo di smartphone con schermo che prosegue sui lati : Da OPPO arrivano alcune foto che ci mostrano un interessante prototipo a cui sta lavorando e che mettono in risalto soprattutto il suo particolare display

Wind offre ad alcuni clienti selezionati un nuovo listino di smartphone acquistabili a rate : A partire da domani Wind lancerà una nuova campagna promozionale via SMS che permetterà ad alcuni clienti di acquistare alcuni smartphone a rate selezionati per loro.

Huawei Mate 20X 5G approda sul nuovo listino smartphone di Vodafone con Xiaomi Mi 9 e LG K50 : Nuova linfa per il listino smartphone di Vodafone, che ora fa largo a nuovi dispositivi come Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi 9 e LG K50. Ecco tutti i dettagli delle offerte relative con prezzi e info.

Smartphone protagonisti nel nuovo volantino Sottocosto Black Summer di Trony : È iniziata la distribuzione del nuovo volantino Trony Sottocosto Black Summer, valido da giovedì 25 luglio al 7 agosto

Fino a 100 euro di sconto su smartphone Android e non solo con il nuovo coupon eBay : Il nuovo buono sconto di eBay regala un ribasso del 5% anche sui prodotti già in promozione: ecco alcune offerte su smartphone Android dove poterlo sfruttare entro il 28 luglio 2019.

In cerca di un nuovo smartphone Android? Ecco le migliori offerte online di oggi : In cerca di un nuovo smartphone? Ecco le migliori offerte online di oggi: si va da Huawei Mate 20 Lite a Redmi Note 7, passando per Samsung Galaxy S10e

C’è solo Android nel futuro di smartphone Huawei e Honor : nuovo annuncio su Hongmeng OS : Cominciano ad essere più chiare le prospettive del tanto chiacchierato sistema operativo Hongmeng OS, soprattutto per coloro che vogliono conoscere il futuro a medio termine degli smartphone Huawei e Honor che verranno lanciati sul mercato. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcune anticipazioni in merito alle modalità con le quali la piattaforma dovrebbe esordire nei prossimi mesi (l'ultimo bollettino è di pochi giorni fa), oggi tocca ...

Usate lo smartphone alla guida? Occhio al nuovo Codice della Strada - potreste pagarla molto cara : Dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati è arrivato il primo via libera al nuovo Codice della Strada. Scopriamo insieme cosa cambierà

Vodafone regala il 5G ad alcuni utenti ma vara un nuovo costo per gli smartphone a rate : Vodafone ha selezionato alcuni dei suoi clienti per offrirgli la possibilità di sperimentare gratuitamente la nuova infrastruttura 5G

Fate attenzione all'Agente Smith - un nuovo malware che sta infettando milioni di smartphone in maniera subdola : Un nuovo malware, chiamato Agent Smith, sostituisce le applicazioni dagli smartphone con copie infette, che servono banner in maniera fraudolenta.

Prime immagini del nuovo smartphone Nokia con fotocamera da 48 megapixel e notch a goccia : Scopriamo, attraverso alcune immagini, un nuovo smartphone Nokia con tripla fotocamera posteriore, sensore da 48 megapixel e notch a goccia.