Il Movimento Cinque Stelle e la Lega non trovano un accordo nemmeno sull’eutanasia

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2019)non sono riusciti a trovare un'intesa sull'eutanasia. Nessuna proposta condivisa da presentare quindi in Parlamento, sotto richiesta della Corte costituzionale che aveva sottolineato un vuoto normativo in materia. Ieri Ieri il Comitato nazionale per la Bioetica aveva affermato la differenza fra suicidio assistito e eutanasia.

steficiaccia : @LegaSalvini Ma perché prendere in giro gli elettori? Aveste detto il Governo ci poteva anche stare ma addirittura… - FrancoBlog49 : ll Movimento Cinque Stelle è in fase di rallentamento e si attesta al 17,3% dei consensi, perdendo oltre l'1% dei c… - TiCommento : Di Maio parla di 'riforme del movimento cinque stelle' non di riforme del governo. Una infinita propaganda. -