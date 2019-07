Il consiglio dei ministri sulla riforma della giustizia è stato subito sospeso

Riforma della giustizia - consiglio dei ministri sospeso : non c’è accordo nella maggioranza : È iniziata ma è subito stata sospesa la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Non è bastata un’ora abbondante di pre-vertice tra Giuseppe Conte e i vice-premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere i nodi esistenti sulla Riforma della giustizia, che avrebbe dovuto essere al centro dell’incontro. A quanto si apprende, il Cdm è iniziato perché c’era la necessità di impugnare alcune leggi regionali con ...

Gazzetta : Il consiglio dei Ministri salva 1.200 procuratori iscritti dopo il 2015 : “Circa 1.200 procuratori potranno mangiare il panettone”. Ironizza così la Gazzetta dello Sport riportando la deroga con cui il Consiglio dei Ministri ha fatto slittare al 31 dicembre la deroga per gli agenti che si erano iscritti alla Figc dopo l’aprile 2015, cioè con le norme della deregulation e senza esami. Secondo i nuovi regolamenti infatti, questi ultimi sarebbero rimasti in un limbo senza poter operare fino a che non avessero ...

L’accorato consiglio di Federico Zampaglione ai genitori dei rapper gasati : “Spiegate loro che la musica è una cosa seria” : Tempo d'estate, tempo di musica ma anche del consiglio di Federico Zampaglione ai genitori dei rapper. Il leader dei Tiromancino, che è solito guardarsi intorno, ha deciso di esprimersi sulla sua pagina Facebook ufficiale, nella quale ha spiegato i motivi per i quali i genitori delle nuove leve del rap e della trap dovrebbero intervenire per spiegare ai loro figli che, quello nella musica, è un lavoro da prendere seriamente. Ciò che ...

Maltempo - il consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza per Brescia - Lecco e Sondrio : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo ...

Finanziamento regionale per il consiglio comunale dei Giovani di Cori e Giulianello : Con determinazione dirigenziale n. G06334/2019 e ai sensi della L.R. n. 20/2007, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle Giovani

Pas - ultime notizie : il consiglio dei Ministri rinvia - i precari restano in attesa delle promesse : PAS scuola: nella giornata di ieri, i sindacati hanno pubblicato un comunicato unitario in cui informano del nulla di fatto su reclutamento e abilitazioni, di ieri sera, nel Consiglio dei Ministri. Spiegano che in base all’intesa con il Miur, doveva essere utilizzato il primo veicolo normativo utile. Il Consiglio dei Ministri temporeggia “Il Ministro dell’Istruzione ha reso noti per tempo sia i testi da assumere come emendamento in ...

consiglio dei Ministri - slitta assestamento bilancio/ No Autonomia - strappo Lega-M5s : Consiglio dei Ministri, è rebus odg: slitta assestamento bilancio, Autonomia e forse Flat Tax. strappo Lega-M5s, gli scenari e la procedura d'infrazione

Governo - nel consiglio dei ministri resta solo la riforma del Mibac. Ma ora la Lega frena : “Avviare una revisione profonda” : Nel Consiglio dei ministri convocato alle ore 18.50 a Palazzo Chigi resta solo la riforma del ministero per i Beni e le attività culturali voluta dal titolare Alberto Bonisoli. Sul tavolo non ci sarà il ddl di assestamento di bilancio perché il ministro Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte vogliono prima discutere con l’Unione europea e il commissario Pierre Moscovici. Non ci sono neanche il testo sull’autonomia e il dossier ...

Oggi il consiglio dei ministri - ma slitta assestamento dei conti per Ue : È ufficiale: l'assestamento di bilancio slitta, non sarà nel Consiglio dei ministri in programma stasera ma verrà rinviato alla prossima settimana. È quanto confermano...

Stasera il consiglio dei ministri - ma slitta assestamento dei conti per Ue : È ufficiale: l'assestamento di bilancio slitta, non sarà nel Consiglio dei ministri in programma Stasera ma verrà rinviato alla prossima settimana. È quanto confermano...

consiglio dei ministri - slitta il piano per evitare la procedura d'infrazione Ue : È ufficiale: l'assestamento di bilancio slitta, non sarà nel Consiglio dei ministri in programma stasera ma verrà rinviato alla prossima settimana. È quanto confermano...

Governo ultime notizie : Autonomia oggi in consiglio dei Ministri. I punti : Governo ultime notizie: Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti oggi si gioca una partita importante in Consiglio dei Ministri. Si parla delle autonomie, uno dei temi meno mediatici ma più controversi sul piano politico. La Lega e il Movimento 5 Stelle si “sfidano” proprio su quelle spaccature che consentirono al carroccio di stravincere al Nord e ai pentastellati di conquistare il Meridione. Governo ultime notizie: i ...

Scontro nel governo sull’autonomia. A rischio il consiglio dei ministri di oggi : Ancora stallo sull’autonomia e nessuna decisione presa su Autostrade. C’è forte tensione nel governo al termine del lungo vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, finito dopo la mezzanotte. Le intese sulle autonomie regionali, annunciate da Matteo Salvini per il Consiglio dei ministri di oggi, saranno al centro di una nuova riunione mercoledì prossimo...

Scontro su Autonomia - il M5s stoppa la Lega. Incognita consiglio dei ministri : Un incontro prevalentemente orientato sulla discussione di questioni tecniche in cui il Movimento 5 stelle ha ottenuto il "rinvio" dell'approdo del tema Autonomia in Consiglio dei ministri. E' quanto emerge al termine del vertice governativo che si e' tenuto fino a tarda notte a Palazzo Chigi. Il partito di Luigi Di Maio ha sollevato le critiche dei ministeri a guida M5s alle richieste di Autonomia presentate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed ...