Il caso Serena Mollicone | 18 anni di ombre e depistaggi

Fonte : agi

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Dal giorno dell'omicidio di, la studentessa diciottenne di Arce trovata morta nel giugno del 2001, sono passati esattamente diciottoe un mese. Un lasso di tempo costellato di lacrime, dolore, appelli, speranze e poi delusioni vissute dal padre Guglielmo e dalla sorella Consuelo. Diciottodie richieste di archiviazione per un'indagine che sembrava essere archiviata dopo l'assoluzione con formula piena nel giugno del 2006 del povero Carmine Belli, carrozziere di Rocca d'Arce, arrestato nel 2004 con l'accusa di aver assassinato la giovane e che per 18 lunghi mesi è rimasto in cella di isolamento gridando la propria innocenza. Belli fu vittima di uno dei tantiche, secondo la Procura, furono attuati dai veri responsabili dell'omicidio. Oggi, quelli che per magistratura e carabinieri (nel 2011 viene istituito un pool di investigatori ...

luca83840538 : @misspanix @screzia In questo caso è meglio che non parla... Stona alla grande.. Bastano le parole e la tenacia di… - simoneboero : RT @unoscribacchino: Omicidio di Serena #Mollicone, il padre denuncia: “Dissi tutto al capitano Soligo, attualmente indagato per la falsifi… - silvanapanigall : RT @ksnt63: Vi prego, non sia il caso di Serena Mollicone occasione per infangare Arma dei @_Carabinieri_ Mele marce non contaminano il va… -