Higuain – Napoli | De Maggio | “Napoletani contrari ma…”

Kiss Kiss Napoli – Ugolini : “Higuain impraticabile - più praticabile sarebbe l’altro argentino” : Massimo Ugolini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della voci su un possibile ritorno di Higuain: “Non penso sia una trattativa praticabile, non ci sono più legami con la piazza e nemmeno col presidente. Il giocatore non si discute, magari farebbe ancora le fortune di questa squadra, ma ci sono situazioni che rendono difficile un possibile ritorno. Mi sembra molto più praticabile per il Napoli la pista che potrebbe portare ...

Higuain torna a Napoli. Che affare per ADL ed Ancelotti. Tifosi pronti al perdono se… : Il fantamercato continua ad infiammare l’estate del calcio. Il capitolo quotidiano più succulento è il desiderio di Higuain di tornare a vestire la maglia azzurra. Higuain ha nostalgia del Vesuvio, della pizza, dell’impepata di cozze. Higuain è pronto a battere un nuovo record con la guida di Carlo Ancelotti. Fantamercato riferisce di sondaggi della corte di Higuain nei riguardi del Napoli. L’indiscrezione non supera però i cancelli di ...

Auriemma : “Proposta Juve : scambio Koulibaly-Higuain! La controproposta del Napoli - Dybala per…” : Auriemma sul calciomercato tra Juve e Napoli Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, la Juventus ha richiesto il difensore azzurro Kalidou Koulibaly, inserendo nell’affare Gonzalo Higuain. “La Juve ha in testa Kalidou Koulibaly, ormai da parecchio tempo, ma non essendoci clausola rescissoria, il Napoli può non venderlo e non lo venderà alla ...

“Rai Sport” : Higuain al Napoli - clamoroso ritorno! : Higuain Napoli- clamoroso indiscrezione rivelata dai colleghi “Rai“. Secondo le ultime indiscrezioni, l’agente e fratello di Gonzalo Higuain, starebbe sondando il terreno con il Napoli per il potenziale ritorno del Pipita in maglia azzurra. Un ritorno che clamoroso che potrebbe concretizzarsi dinanzi ad un’apertura reale e concreta da parte del diretto interessato, ma anche da […] More

RAI – Clamoroso Higuain - “segnali per capire se c’è possibilità di tornare a Napoli” : Clamoroso Higuain, “segnali per capire se c’è possibilità di tornare a Napoli” Clamoroso Higuain, “segnali per capire se c’è possibilità di tornare a Napoli”. A rivelare l’ indiscrezione è il giornalista della Rai Paolo Paganini. Di seguito il tweet del collega. “Meglio subito fare chiarezza ed evitare pseudo scoop. “Voce” non è trattativa. Sullo sfondo #Higuain c’è la #Roma ma lui non è ...

Paganini (RAI) : Higuain vorrebbe tornare a Napoli : Il mercato riserva sempre notizie incredibili e se appena tre estati fa Higuain ha tenuto i tifosi del Napoli sulla corda prima di decidere, notte tmepo, di passare alla Juve, questa volte vuole sorprendere al contrario. La rivelazione, o sarebbe meglio dire “voce” arriva dal giornalista della Rai Paolo Paganini che in serata ha twittato Meglio subito fare chiarezza ed evitare pseudo scoop. “Voce” non è trattativa. Su #Higuain c’è ...

Icardi tra Juve e Napoli - Pedullà : “L’indizio arriva da Higuain : il retroscena” : Icardi tra Juve e Napoli, Pedullà: “L’indizio arriva da Higuain: il retroscena” Icardi tra Juve e Napoli. La sfida di calciomercato coinvolge, oltre all’ attaccante argentino, anche le prime due classificate degli ultimi campionati. Si, perché se da una parte la Juve è già convinta di avere in mano il giocatore, dall’ altra il Napoli non molla il pressing su Wanda Nara. Ne parla l’ esperto di ...

Higuain verso Roma. Ma il bomber traditore potrebbe servire al Napoli : Higuain cambia squadra come Chiara Ferragni cambia guardaroba. L’attaccante argentino , dopo aver peregrinato tra Milan e Chelsea nella passata stagione, è ritornato alla base Juve. Ma nessuno crede che resterà in bianconero dove pure ritrova il suo ex allenatore Sarri. Al momento la sua nuova destinazione più probabile in Italia è la Roma. Higuain in riva al Tevere è atteso per rilanciare una squadra ed una società in totale crisi d’identità ...

Calciomercato martedì 9 luglio : Juve - grana Perin. Napoli-James Rodriguez - ora si chiude. Roma-Higuain - si può : Calciomercato 9 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 9 luglio. INTER– Assalto totale per Barella e fumata bianca in arrivo. Il centrocampista del Cagliari passerà in maglia nerazzurra sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro più eventuali bonus. Barella rappresenta un chiaro obiettivo chiesto espressamente da Antonio Conte. JuveNTUS– Ore calde […] L'articolo Calciomercato martedì 9 luglio: Juve, grana ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Icardi non è convinto del Napoli. Aspetta la decisione della Juve per Higuain : Milano-Torino-Roma-Napoli. La questione Icardi riguarda quattro città e un puzzle da incastrare. La Roma sogna Higuain. Petrachi ha dichiarato che non ci sarebbe soluzione migliore della Roma, per lui. Gonzalo, però, punta i piedi perché vuole restare alla Juventus. La dirigenza giallorossa lavora con il fratello-agente Nicolas per provare a spalmare i 7,5 milioni di ingaggio su 4 anni. L’addio di Higuain darebbe alla Juventus la ...

De Magistris : “Una vittoria del Napoli sulla Juve di Sarri e Higuain? Un orgasmo calcistico” : “Sarri allenatore della Juventus? Sarebbe una gastrite calcistica, a confronto Higuain ai bianconeri era una bibita” Sono le parole del sindaco Luigi de Magistris a Un giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1. Il sindaco aggiunge che se incontrasse l’ex tecnico del Napoli gli direbbe “Forza Napoli”” e che se tornasse al San Paolo con i colori bianconeri addosso non lo fischierebbe comunque: “E’ ...

Nicolas Higuain “Gonzalo non si è pentito di aver lasciato Napoli. Ora vuole stare solo alla Juve” : Nicolas Higuain fratello e agente del Pipita è intervenuto in diretta a Radio Marte dove ha parlato del passato e del futuro di Gonzalo «Quando arrivammo a Napoli, tutto il mondo diceva che Gonzalo era pazzo e che non avrebbe dovuto lasciare il Real Madrid per il Napoli, ma sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro. La passione dei napoletani ci ha portato ad accettare Napoli e non altre offerte e ancora oggi, dico che la scelta è stata ...