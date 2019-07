Guerra ai tacchi a spillo | aumentano le deformità del piede | l’allarme lanciato dagli

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) I piedi sono il supporto che ci consente di stare eretti. E’ evidente allora quanto sia importante prendersi cura di questa parte del nostro corpo, non solo per un fattore estetico, ma soprattutto per assicurare le normali funzionalità. Molte sono le problematiche a carico del, come l’alluce valgo, le dita a martello, il neuroma di Morton, il piattismo solo per nominare le più Comuni. Alcune patologie dipendono da predisposizione familiare, altre invece sono provocate da errate abitudini, come l’uso di scarpe a punta o controppo alti. A spiegare all’agenzia Dire nel dettaglio le patologie che coinvolgono il, i trattamenti possibili e le calzature più adatte a garantire la migliore efficienza delma anche una corretta postura e’ Fabrizio Forconi, dirigente medico dell’Uoc di Ortopedia e dell’Ambulatorio di Patologia del ...

