Grandinata record in Lombardia il 31 luglio | paese imbiancato e strade bloccate

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “Le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà”. Così cantava Gigi D’Alessio in un improbabile tormentone del passato. Non è agosto e, in fondo, non è nemmeno neve, ma le foto che ci arrivano da Magreglio ci fanno letteralmente spalancare gli occhi e non riusciamo a crederci: ledi questo piccolo paesino sono incredibilmente imbiancate di quello che sembra un fiume di ghiaccio e invece è una clamorosa. Siamo in provincia di Como, in, e il maltempo di questi giorni ha giocato uno scherzo clamoroso ai cittadini. Le foto stanno facendo in queste ore il giro del web e sono incredibilmente straordinarie. Certo, magari non per chi ci abita, visto che sono costretti a spalare leper renderle agibili manco fosse inverno inoltrato. Infatti sono dovuti entrare in opera i mezzi stradali per ripulire il tutto e riaprire il traffico urbano. dopo la ...

Tantzstanze83 : RT @MeteoExpert: #TDF19: dopo il caldo record in #Francia, #grandine sulla tappa del Tour ? - MeteoExpert : #TDF19: dopo il caldo record in #Francia, #grandine sulla tappa del Tour ? -