Gli youtuber si sono fatti il loro sindacato | assieme alla Fiom tedesca

Gli youtuber Jake Paul e Tana Mangeau si sono sposati : Gli youtuber Jake Paul, 22, e Tana Mangeau, 21, dopo soli due mesi di fidanzamento si sposano sotto gli occhi della famiglia, gli amici e le telecamere di MTV. Matrimonio a Las Vegas alla Graffiti Mansion I due sposini si sono fidanzati ufficialmente alla festa per il ventunesimo compleanno di Tana. Jake Paul si è presentato con una torta a più piani con sulla punta un enorme anello di zucchero e la scritta 'Will you marry me?'. Tutti i fans e ...