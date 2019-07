Gli orgasmi più famosi del cinema

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Meg Ryan in Harry ti presento Sally (1989)Jane Fonda in Barbarella (1968)Kim Cattrall in Porky’s (1981)Natalie Portman ne Il cigno nero (2010)Diane Keaton ne Il dormiglione (1977)Ben Stiller in Tutti pazzi per Mary (1998)Kate Winslet in Titanic (1997)Jennifer Aniston in Una settimana da dio (2003)Halle Berry in Monster's Ball (2001)Kevin Kline in Un pesce di nome Wanda (1988)Tara Reid in American Pie (1999)Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di nero (2017)Anna Mazzamauro in Fantozzi in Paradiso (1993)Singolo o in coppia, ogni occasione è buona per un bell’orgasmo. Oggi, lo è ancora di più. Il 31 luglio si festeggia la Giornata Mondiale dell’Orgasmo. La celebrazione del piacere è, anche, un’occasione per riflettere senza tabù sulla sessualità. Le origini della ricorrenza sono internazionali: il National Orgasm Day si festeggia dal 2015 prima di tutto nel Regno Unito, in Australia e ...

