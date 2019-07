Giustizia | Salvini | “Bonafede? Sua riforma è acqua Lega ha proposta incisiva”

Salvini boccia la riforma della Giustizia di Bonafede : "E' acqua" : Matteo Salvini boccia la riforma della giustizia voluta del ministro grillino Alfonso Bonafede "Ci mette buona volontà, per carità" dice il leader leghista in diretta Facebook, ma "è acqua". Già a maggio i due erano arrivati allo scontro sul tema, quando il testo della riforna era arrivato sul tavolo degli esponenti leghisti nel governo. Le proposte erano state considerate irricevibili, troppo spostate a favore ...

Riforma della Giustizia - Di Maio : “Dalla Lega troppi no” e Salvini : “È acqua - non è quello che gli italiani si aspettano” : Dopo le polemiche dei giorni scorsi un altro tema mette a confronto duramente i due vicepremier. “Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì” dice Luigi Di Maio, a margine dell’evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un’approvazione della Riforma della giustizia con la formula salvo intese. “È sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo ...

La Giustizia divide. Di Maio : "Riforma epocale". Salvini : "È acqua" : Difficile pensare di trovare un’intesa quando su uno stesso testo un vice premier parla di “riforma epocale” e l’altro parla di “riformina”. Ma nel Governo gialloverde non è la prima volta. Il testo in questione è il ddl sulla giustizia messo a punto dal Guardasigilli, il pentastellato Alfonso Bonafede, affiancato dalla leghista Giulia Bongiorno. Per Luigi Di Maio va approvata oggi quella ...

Altra mina in Cdm - Salvini pronto a muro su Giustizia. Lega : “Riformicchia” : Nella maggioranza si spiega che la riunione di a palazzo Chigi sul ponte di Genova e' stata operativa e proficua. Un segnale che, tra gli scontri e le polemiche tra M5s e Lega, l'esecutivo continua a lavorare. Il clima positivo e' testimoniato anche da una frase che il presidente del Consiglio ha detto rivolgendosi al governatore della regione Liguria, Toti: dicono che io stia cercando di fondare un partito, anche tu sei alla ricerca di un ...

Riforma della Giustizia in cdm il 31 luglio : ci sarà anche Salvini dopo le polemiche a distanza con Bonafede : Mercoledì 31 agosto, ore 15. La convocazione ufficiale ancora non c’è, ma secondo fonti del governo nella riunione del consiglio dei ministri in programma per domani arriverà un decreto sulla scuola e, soprattutto, la Riforma della Giustizia voluta dal Guardasigilli Bonafede, con il testo di ordinamento del processo civile e penale al centro del braccio di ferro tra M5S e Lega. Secondo quanto appreso dall’Ansa, alla riunione prenderà ...

"Questa non è Giustizia". L'ira di Salvini contro i giudici buonisti : Fabio Franchini Ennesimo caso di malagiustizia. Aggredisce due agenti ma non viene incarcerato perché richiedente asilo. Non è la prima volta che i giudici riconoscono attenuanti del genere. E a farne le spese sono le vittime Ha aggredito tre donne nordafricane, poi cinque nigeriani e anche due agenti di polizia, per un totale di dieci persone. Infine, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di quaranta grammi di ...

Niente pena perché è un rifugiato. Salvini : "Questa è Giustizia?" : Fabio Franchini Il Tribunale di Monza non incarcera un richiedente asilo che ha aggredito due agenti. E il leghista sbotta contro le toghe Ha aggredito tre donne nordafricane, poi cinque nigeriani e anche due agenti di polizia, per un totale di dieci persone. Infine, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di quaranta grammi di hashish. Ciò nonostante, il Tribunale di Monza, pur avendolo o condannato per direttissima a ...

Autonomia e Giustizia - è tensione Lega-M5S. «Tratto con quell'altro» - scontro Di Maio-Salvini : Salvini fa sapere di essere in una fase «zen» e risponde con ironia: «Potrò non essere simpatico, ma mi chiamo Matteo». Ma lo sfogo di Di Maio che durante un incontro a...

FUNERALI CARABINIERE - DOLORE E LUTTO/ Folla a Salvini "Giustizia per Mario Cerciello" : FUNERALI CARABINIERE ucciso, DOLORE e LUTTO per Cerciello Rega: streaming video Rai. La moglie 'ti amerò sempre'. Folla a Salvini 'fai giustizia per Mario'

I cittadini durante il funerale : "Salvini - fai Giustizia" : Aurora Vigne Numerose persone hanno applaudito il gesto di Salvini e gli hanno chiesto di garantire la pena giusta agli assassini: "Salvini, fai giustizia" È stato applaudito il Ministro dell'Interno Matteo Salvini all'ingresso nella chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana dove si è recato per dare l'ultimo saluto al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, ucciso a coltellate a Roma nella notte tra giovedì e venerdì ...

Carabiniere ucciso a Roma - ovazione per Matteo Salvini : "Fai Giustizia per Mario" : "Vai Salvini, Salvini fai giustizia". Così dalla folla stipata nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria del Fosso qualcuno grida al ministro dell’Interno Matteo Salvini che lascia la cerimonia funebre ormai conclusa per il vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Il ministro dell'Interno, prim

Riforma Giustizia - Bonafede : “Riduce i tempi - testo frutto di confronto con Lega. Veto Salvini su intercettazioni? Significa ritardare tutto” : La Riforma della Giustizia è pronta per arrivare in Consiglio dei ministri già questa settimana. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha fretta, perché “bloccare una Riforma che riduce i tempi della Giustizia civile e penale Significa bloccare l’economia italiana”. Il suo testo però ha ricevuto negli ultimi giorni le critiche del vicepremier leghista, Matteo Salvini. Una Riforma “troppo timida”, servono “tempi ancora ...

Salvini : “Con tre no su autonomia - Giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega rischia di isolarci in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

