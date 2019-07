Giustizia | resa dei conti M5s-Lega | Cdm avanti tra sospensioni e pause-spuntino

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Scontro nel governo sulla riforma dellatargata M5s.Il Consiglio dei ministri, convocato per le 15, è slittato perun'ora e mezza in attesa che si concludesse un vertice a treConte-Di Maio-Salvini. La riunione è poi ma è stata subito sospesa, e' ripsolo due ore dopo ed è in corso

