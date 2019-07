Giustizia | 9 ore di lite tra Lega e 5 Stelle | salta l’intesa sulla nuova

Otto ore di battaglia sulla riforma della Giustizia che passa "salvo intese". Scontro sulla prescrizione : È passata la mezzanotte. Dopo Otto ore di battaglia sulla giustizia, il ministro Alfonso Bonafede lascia palazzo Chigi con aria distrutta e arrabbiata come non mai. La stanchezza è tale che davanti alle telecamere comunica che la riforma sul processo penale non è stata approvata. In realtà si è sbagliato. La confusione, in questa giornata di lotta tra i gialloverdi, ha preso il sopravvento e il titolare di via ...

Giustizia - terminato il consiglio dei ministri : 9 ore di battaglia Lega-M5S Salvini : «Loro ingannati dai magistrati» : consiglio dei ministri fiume interrotto più volte. Salvini: «Acqua fresca». I 5 Stelle: «Vuole bloccare la nuova prescrizione»

FUNERALI CARABINIERE - DOLORE E LUTTO/ Folla a Salvini "Giustizia per Mario Cerciello" : FUNERALI CARABINIERE ucciso, DOLORE e LUTTO per Cerciello Rega: streaming video Rai. La moglie 'ti amerò sempre'. Folla a Salvini 'fai giustizia per Mario'

Assunzioni nel settore pubblico : entro luglio i bandi di Miur - Mibac e Giustizia : Il mese di luglio si prospetta come un mese pieno di novità per quanto riguarda le Assunzioni nel settore pubblico. entro la fine del mese, infatti, dovrebbero essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali che verranno attivati per reclutare nuovo personale da destinale al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero della Giustizia....Continua a leggere

"Borrelli mi definì il migliore ministro della Giustizia. Non entrò in politica per coerenza" : "Con me è sempre stato cortese, disse che ero stato il miglior ministro della Giustizia, poi aggiunse assieme al suo amico Giovanni Maria Flick". L'ex ministro socialista, Claudio Martelli, ricorda in un'intervista all'Agi un aneddoto dell'ex capo del Pool di Mani Pulite, Francesco Saverio Borrelli, morto oggi a Milano. Martelli è stato uno dei protagonisti della prima Repubblica, abbattuta dalle inchieste del Pool. Negli ...

Travolti dal Suv - muore anche Simone. Tremila ai funerali di Alessio - il papà : «Lascio Vittoria - ma voglio Giustizia» : La bara bianca stracolma di rose aveva appena fatto il suo ingresso in una chiesa gremita a Vittoria (Rg). Erano arrivate oltre Tremila persone per dare l'ultimo saluto in lacrime e rendere...

R. Kelly è stato arrestato con accuse di pedopornografia - adescamento di una minorenne e intralcio della Giustizia : Il cantante e produttore statunitense R. Kelly è stato arrestato giovedì sera a Chicago con accuse che comprendono pedopornografia, adescamento di una minorenne e intralcio della Giustizia. La notizia è stata data dall’ufficio del procuratore di Chicago, che ha detto

Conduttore lascia programma di Rai1 - problemi con la Giustizia : chi è? : Chi è il Conduttore che lascia un programma di Rai1 per problemi legati alla giustizia? E’ stato Alfonso Signorini sul settimanale Chi a lanciare la notizia bomba, ripresa in rete da vari siti, tra i quali Funweek e YouMovies: un noto Conduttore pare abbia deciso di lasciare un programma di punta di Rai1 per guai con la giustizia: di chi si tratta? Ovviamente non si fa alcun nome e nessuna ipotesi sul protagonista di tale notizia. ...

Csm - Mattarella : “Coacervo di manovre nascoste. Minata autorevolezza Giustizia - si volta pagina” : “Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile. Oggi si volta pagina nella vita del Csm”. A prometterlo, presiedendo il plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo gli scandali sulle nomine rivelati dall’inchiesta di Perugia che ha travolto l’organo di autogoverno delle toghe. Il Capo dello Stato ha sottolineato come sia ...