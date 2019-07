Giulia Salemi - è la nuova tronista di U&D. L’indiscrezione : Giulia Salemi sta uscendo da un periodo sentimentalmente poco roseo. Si è, infatti, da poco lasciata con Francesco Monte. Una separazione che l’influencer non aveva inizialmente preso molto bene ma che adesso è pronta a lasciarsi alle spalle. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Giulia Salemi sarebbe finalmente intenzionata ad aprire il suo cuore ad un altro uomo. Per trovare il ragazzo che sostituirà Francesco Monte, stando alle voci, ...

Giulia Salemi sfogo su Instagram : “Un mondo di serpi” : Giulia Salemi non ne può più e scrive un messaggio contro gli hater Giulia Salemi è stata recentemente attaccata da alcuni fan di Francesco Monte, quelli che non hanno mai visto di buon occhio il suo fidanzamento con l’influencer. Ha sempre cercato di evitare le critiche, mostrando a tutti il suo sorriso sempre splendente, ma […] L'articolo Giulia Salemi sfogo su Instagram: “Un mondo di serpi” proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi : "I reality non sono solo finzione" - : Alessandro Pagliuca Giulia Salemi afferma che nei reality secondo lei vi è anche realtà non solo finzione poichè lei proprio in un reality ha trovato gli amici Giulia Salemi ricorderà sempre col sorriso la sua avventura al Grande Fratello Vip. Anche se l’amore con Francesco Monte è giunto al capolinea. Grazie al reality show di Canale 5, ha conosciuto delle persone speciali, con le quali si incontra spesso. Tra i suoi amici del ...

Giulia Salemi confessione : “I reality non sono finti perché ho incontrato lui” : Grande Fratello news, Giulia Salemi parla dei reality show: nessuna finzione Giulia Salemi ricorderà sempre col sorriso la sua avventura al Grande Fratello Vip. Anche se l’amore con Francesco Monte è giunto al capolinea. Grazie al reality show di Canale 5, ha conosciuto delle persone speciali, con le quali si incontra spesso: tra i suoi […] L'articolo Giulia Salemi confessione: “I reality non sono finti perché ho incontrato ...

Francesco Monte dopo essere stato accusato del tradimento a Giulia Salemi : 'Non fa per me' : La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è giunta al capolinea ormai da qualche mese, ma i motivi che hanno portato i due ragazzi a dirsi addio non sono ancora del tutto chiari. In un primo momento si era parlato di un presunto tradimento da parte dell'ex tronista di Uomini e donne nei confronti di Giulia, ma lui stessi ha più volte smentito l'accusa. Eppure in queste ore il settimanale 'Spy' ha avuto modo di ascoltare delle persone ...

Gli amici di Giulia Salemi rispondono a Monte : "Lei ne è certa - Francesco l'ha tradita" : Ancora scintille tra Francesco Monte e Giulia Salemi dopo che la storia tra i due, nata tra le mura del Grande Fratello, si sia interrotta qualche settimana fa, appena prima che Francesco partisse per Ibiza e Formentera con la sua nuova fiamma.E se soltanto pochi giorni fa Monte dichiarava online che non accetterebbe mai un tradimento da parte della sua compagna, così come lui per primo non tradirebbe mai perché è una cosa che non concepisce, ...