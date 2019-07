Giornata mondiale dell’orgasmo | liberiamoci dei dubbi e di un grande nemico

4 film comici da rivedere nella Giornata mondiale dell’Orgasmo : LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE Il finto orgasmo di Meg Ryan nella tavola “calda” in Harry ti presento Sally varrebbe da solo una statuetta agli Oscar. E di fatti è diventato una scena cult. E se è vero come sostiene il suo personaggio che quasi tutte le donne al mondo sono tanto abili a fingere il piacere. Be’, allora chapeau. Hanno tutte in realtà davanti a loro un futuro da grandi attrici. E non per forza da attrici di film a luci rosse. Comunque ...

3 film comici da rivedere nella Giornata mondiale dell’Orgasmo : LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE Il finto orgasmo di Meg Ryan nella tavola “calda” in Harry ti presento Sally varrebbe da solo una statuetta agli Oscar. E di fatti è diventato una scena cult. E se è vero come sostiene il suo personaggio che quasi tutte le donne al mondo sono tanto abili a fingere il piacere. Be’, allora chapeau. Hanno tutte in realtà davanti a loro un futuro da grandi attrici. E non per forza da attrici di film a luci rosse. Comunque ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes in testa - Ferrari a 146 punti : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton a +39 su Bottas - Vettel accorcia a -82 : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata mondiale dell’amicizia 2019 : cos’è - perché si celebra e frasi : Giornata mondiale dell’amicizia 2019: cos’è, perché si celebra e frasi Il 30 luglio è la Giornata mondiale dell’amicizia. Una celebrazione nata per merito dell’Onu, che l’ha ideata nel 2011 stabilita dalla Risoluzione A/RES/65/275, con il fine di festeggiare i rapporti di cooperazione e solidarietà tra le persone e i popoli. La data del 30 luglio non è causale, visto che proprio in questo Paese tale giorno è consacrato alla pace e ...

Giornata mondiale DELL'AMICIZIA 2019/ Video - cos'è e perché si celebra oggi : GIORNATA MONDIALE DELL'AMICIZIA 2019: si celebra oggi, 30 luglio, per decisione dell'ONU. Ecco il suo significato e da cosa deriva.

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes in testa - Ferrari a 146 punti : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton a +39 su Bottas - Vettel accorcia a -82 : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata mondiale della tigre : il WWF lancia il programma Tx2 per salvarla dall'estinzione : Oggi ricorre la Giornata mondiale della tigre, a ricordarci come uno degli animali simbolo nella lotta contro l'estinzione delle specie, si stia avvicinando inesorabilmente verso la scomparsa dal pianeta Terra. Ad oggi, gli esemplari rimasti allo stato naturale sono solo 3.890. Se pensiamo che nel secolo scorso vivevano sul pianeta circa 100mila esemplari, è chiaro come l'estinzione di questo bellissimo animale sia molto vicina, nonostante gli ...

Giornata mondiale della tigre : 3.890 gli esemplari rimasti : Valentina Dardari Uno degli animali più belli presenti sulla Terra rischia di scomparire. A dare l’allarme è il WWF, che ha lanciato una sfida Oggi 29 luglio, è la Giornata mondiale della tigre. Il maestoso animale rischia però in breve tempo di scomparire dal nostro Pianeta. Ne esistono infatti solo 3,890 esemplari. Pochi, pochissimi considerando il fatto che all’inizio del secolo scorso erano circa 100mila, calando vertiginosamente ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes in testa - Ferrari a 146 punti : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

Giornata mondiale dell’Epatite : dall’OMS impegno ad eliminare il virus entro il 2030 : Il 28 luglio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Epatite, un’occasione per dare impulso a tutte le attività necessarie per sconfiggere questa infezione. Nel 2016, i Paesi del mondo hanno aderito al programma dell’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) con l’impegno di eliminare l’epatite virale entro il 2030. Nel mondo, secondo i dati dell’OMS, sono: 325 milioni le persone con infezione da epatite B e C 1 ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes dominatrice - +164 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton a +39 su Bottas - Vettel a -100 : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...