Giorgia Gabriele ha partorito | è nato Matteo

Giorgia Gabriele - la ex di Vacchi - incinta e tutta nuda sui social : nuda con un bellissimo pancione esplosivo. Giorgia Gabriele, ex fidanzata di Gianluca Vacchi con cui si dilettava a fare balletti a bordo piscina a suon di like social, sta per dare alla luce il suo primo figlio. Aspetta un bambino dal compagno Andrea Grilli. “Quasi pronta per lui” ha scritto nella didascalia che la ritrae a pochi giorni dal parto. Il fiocco sarà azzurro: la stilista aspetta un maschietto come ha rivelato lei stessa in un ...