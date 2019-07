Forza Italia | Gelmini | “Toti ha stancato Noi non siamo come Lega e Fratelli d’Italia”

Giovanni Toti sbrocca contro Silvio Berlusconi : "Forza Italia - la farsa è durata troppo" : Alla vigilia di un attesissimo faccia a faccia sulle regole interne in Forza Italia, Giovanni Toti torna all'attacco e conferma i retroscena di stampa. "Senza le primarie le mie dimissioni sono sul tavolo", premette il governatore della Liguria riferendosi al suo ruolo di coordinatore nazionale, che

Silvio Berlusconi - lo sfogo brutale : "Ora basta - è un violento". Domani la resa dei conti in Forza Italia : La svolta, con la nomina di Giovanni Toti e Mara Carfagna, in Forza Italia non c'è stata. Responsabilità soprattutto del primo, che continua la sua campagna contro il partito strutturato così come è oggi. E Silvio Berlusconi sarebbe stanco, deluso. "Che delusione", gli attribuisce le parole Repubbli

Governo - Di Maio : “Escludo totalmente che il governo cada prima di settembre”. Mozione sul Tav : non solo M5s - anche Pd e Forza Italia : Il decreto Sicurezza bis prima, poi le mozioni sul Tav. Così il 6 e il 7 agosto, il governo sarà chiamato a una doppia prova sul provvedimento caro alla Lega – e sul quale potrebbero verificarsi alcune defezioni nei Cinque Stelle – e sul No all’Alta Velocità proposto dall’altra anima del governo che verrà discusso assieme alla Mozione per il Sì del Pd. Luigi Di Maio si dice tranquillo sul decreto di stampo leghista e a ...

Mara Carfagna propone ‘Forza Italia 4.0’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) di Vittorio Amato – L’obiettivo è costruire attraverso un ”percorso costituente e congressuale” una ‘Forza Italia 4.0′, alternativa al Pd e al fronte sovranista Lega-Fdi. Un ”movimento aperto”, soprattutto alla società civile, al passo coi tempi, radicato sì sul territorio, ma attivo sui social; una ”forza tranquilla”, di mitterrandiana memoria, ...

Forza Italia - Toti : “Dimissioni senza primarie? Se non si vuole cambiare - mio mandato inutile” : “Dimissioni da coordinatore se al tavolo delle regole di Forza Italia non si darà il via libera a primarie aperte? Se non si cambia assolutamente nulla direi che il mio mandato è inutile“. A rivendicarlo il coordinatore azzurro, Giovanni Toti, arrivando a palazzo Chigi per un incontro con il governo sul Ponte Morandi. “Il mio è un mandato per cambiare, se non si vuole cambiare me ne faccio una ragione ma ne prendo anche ...

Scontro Comune Scicli-Legambiente - Forza Italia Giovani dice la sua : Forza Italia Giovani Scicli interviene sulla querelle tra Legambiente ed il Comune di Scicli e invita tutti ad abbassare i toni e cessare le polemiche

Fi : Toti - ‘superare Forza Italia per movimento nuovo accanto a Lega e Fdi’ : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – “Io continuo a fare quello che ho sempre fatto e mi auguro mi consentano di farlo nel partito che è stato il mio in questi ultimi 4 anni perché io -anche se ho molto rotto le scatole- sono in politica dal 2014 inoltrato. Continuerò a dire che c’è bisogno di superare Forza Italia, di aggregare persone, di costruire una casa di liberali, riformisti e cattolici che affianchi Lega e Fdi. Spero di ...

Maltempo - la deputata di Forza Italia : “siamo in emergenza climatica - bisogna intervenire subito” : “La morsa di Maltempo che in queste ore sta attanagliando l’Italia è l’altra faccia della medaglia del riscaldamento globale e del repentino cambiamento climatico. Forti temporali, grandinate e improvvisi nubifragi hanno colpito le regioni centro-settentrionali, provocando tre morti, persone evacuate, e ingenti danni al sistema economico locale. Le immagini che circolano sui social e nei telegiornali mostrano scene apocalittiche”. Così, in una ...

Silvio Berlusconi - addio di Giovanni Toti? Perché il Cav sorride : se il coordinatore lasciasse Forza Italia... : Nato e cresciuto gregario, ubertoso succedaneo vivente di Ercolino Sempreinpiedi - ma neppure Berlusconi lo ha convinto, se non costringendolo, a mettere la cravatta - Giovanni Toti, dietro la paciosità dei modi e del corpo, è un mistero. Il mistero è il seguente: se Ercolino viene staccato dalla bo

Giovanni Toti : "La pazienza è finita" - vicino l'addio a Forza Italia. Chi sono i big che potrebbero seguirlo : "La pazienza è finita", Giovanni Toti lo ribadisce in continuazione durante l'incontro con i suoi sostenitori avvenuto il 24 luglio ai Castelli Romani. L'obiettivo del governatore ligure è ormai chiaro: dire addio a Forza Italia. Senza però prima averle provate tutte. Toti ha così accettato l'invito

Antonio Milo - l'ex di Forza Italia : "Ho parlato con Denis e Giorgetti - crisi di governo ad ottobre" : Un faccia a faccia, a pranzo, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un incontro attesissimo: i due leader e vicepremier non si vedevano dallo scorso 11 luglio. Incontro positivo, almeno a parole: l'intenzione comune è quella di tenere in piedi il governo, di andare avanti insomma, così come chiesto da

Mara Carfagna in Senato ha agito da leader di Forza Italia : E' una Mara Carfagna agguerrita quella che è insorta mercoledì in Aula a Montecitorio attaccando il premier Giuseppe Conte e il governo. Nella sua interrogazione al premier sulla Libia, la vice presidente della Camera è sbottata: “I partner di governo all'estero giocano con la faccia dell'Italia. C'è chi gioca con la Russia, chi con Visegrad, chi con la Cina o il Venezuela di Maduro, c'è perfino chi ha giocato con i gilet gialli in ...

Lega - Pd e Forza Italia negano l'uso delle intercettazioni per il deputato Sozzani : Con un voto a maggioranza, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha negato “l’autorizzazione all’utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Diego Sozzani”. E’ quanto emerge dal resoconto della seduta, che si è svolta ieri. Sozzani (FI) è indagato a Milano con l’accusa di finanziamento illecito nell’indagine su un sistema ...

Silvio Berlusconi - addio : Giovanni Toti lunedì ufficializza l'uscita da Forza Italia? : Giovanni Toti neo coordinatore di Forza Italia assieme a Mara Carfagna, potrebbe ben presto lasciare il suo incarico e, ancor peggio, dire addio per sempre al partito. L'annuncio potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, con un annuncio pubblico su Facebook in cui spiegherà che non ci s