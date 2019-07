Flora Frate M5S e associazioni studentesche si confrontano su corso di laurea per

Una Vita - trame al 3 agosto : Flora e Inigo dicono ai vicini di essere fratello e sorella : Nuovo appuntamento con le novità su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che tiene incollati quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori su Canale 5. Negli episodi trasmessi da lunedì 29 luglio a venerdì 3 agosto, Blanca Dicenta deciderà di vendicarsi di Ursula mentre Flora e Inigo Barbosa confesseranno la loro vera identità ai vicini del vecchio quartiere di Acacias 38. Una Vita: Pena bacia Flora Le anticipazioni di Una Vita, sugli ...

Scuola - intervista a Flora Frate (M5S) : L’ospite di questo spazio è l’onorevole Flora Frate (M5S), membro della VII Commissione Cultura della Camera. La redazione di Scuolainforma ha condotto una intervista nella quale vengono toccati i punti dell’ autonomia regionale e delle normative sul reclutamento dei docenti. L’intervista Sulla regionalizzazione della Scuola pare che il governo si sia diviso. Il Movimento ha ottenuto una vittoria su questo? Personalmente ...

Anticipazioni Una vita : Inigo e Flora confessano di essere fratello e sorella : Continua l'appuntamento con l'amata soap opera spagnola 'Una vita' che riesce a tenere alta la concentrazione dello spettatore attraverso colpi di scena inaspettati. Gli spoiler rivelano che Inigo (Xoan Forneas) e Flora (Alejandra Lorenzo) si serviranno della complicità di Leonor Hidalgo capendo la verità in merito al Peña che non ha mai avuto problemi di memoria. Verrà organizzata una controffensiva per fermare il nemico e Flora, con l'aiuto di ...

Flora Frate (M5S) : i concorsi riservati non sono sanatorie : Il MoVimento 5 Stelle aveva smentito, in un comunicato congiunto emesso dal gruppo della Camera dei Deputati di pochi giorni fa, di essersi messo di traverso al concorso riservato ai docenti precari della terza fascia. Nella nota veniva fatto presente che anche all’interno del MoVimento 5 Stelle, come di recente dichiarato dalla sen. Granato e dal’on. Azzolina, possono emergere orientamenti di pensiero divergenti. Tra quelli che si ...

Una Vita - trame : i vicini di Acacias 38 scoprono che Inigo e Flora sono fratelli : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, una delle soap opera di maggiore successo su Canale 5. Negli episodi in programma a breve in Italia, Inigo e Flora saranno costretti a rivelare la loro vera identità dopo essere entrati al centro di uno scandalo per colpa di Pena, il vero Cervera. Una Vita: Flora al centro di uno scandalo Le nuove anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, segnalano che l'arrivo di ...