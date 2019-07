Fiorentina | UFFICIALE Boateng | l’ex Sassuolo riparte da Firenze

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : Boateng è un nuovo calciatore viola : Calciomercato Fiorentina, la prima ufficialità è arrivata: Kevin Prince Boateng è un nuovo giocatore dei toscani. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale della compagine viola. Fiorentina, Boateng e Lirola arrivati in Toscana: “Ecco perché abbiamo scelto i viola” “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo ...

Hagi al Genk - è ufficiale : nelle casse della Fiorentina circa 3 milioni : Ianis Hagi lascia il Viitorul per trasferirsi al Genk. Sorride la Fiorentina che incassa 3 milioni di euro da questa operazione.“powered by Goal”In attesa di piazzare qualche colpo che vada a rafforzare la rosa di Vincenzo Montella, la Fiorentina continua ad incassare in questa sessione estiva di calciomercato.Il club gigliato non ha ceduto giocatori attualmente in squadra nelle ultime ore, ma vede comunque entrare qualche milione in cassa ...

Calciomercato Fiorentina - Terracciano è ufficiale : arriva dall’Empoli : La Fiorentina piazza un acquisto per la sua porta: Pietro Terracciano viene prelevato dall’Empoli a titolo definitivo.“powered by Goal”La nuova Fiorentina di Vincenzo Montella e Rocco Commisso annuncia un nuovo acquisto, in modo ufficiale. Magari non è il colpo che può far sognare i tifosi, ma è un innesto sicuramente molto utile alla causa. Si tratta del portiere Pietro Terracciano.Questo il comunicato della Fiorentina, con il quale si ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale l’arrivo di Terracciano : “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano dall’Empoli F.C. Terracciano, nato a San Felice a Cancello (Caserta) l’8 Marzo del 1990, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato, in prestito, con la maglia viola collezionando 2 presenze“. Con questa breve nota la Fiorentina ha comunicato l’acquisto di Pietro ...

Calciomercato - le ultime trattative : ufficiale Demiral alla Juve - la Fiorentina riabbraccia Terracciano - Karamoh al Parma : Giornata viva di Calciomercato, ecco le ultime trattative. Il Brescia comunica “di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Florian Ayé. L’attaccante, classe 97 nell’ultima stagione ha realizzato 18 reti con il Clermont Foot 63“. La Juventus ha perfezionato l’acquisto dal Sassuolo a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Merih Demiral, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni di ...

Le ultime trattative di calciomercato - ufficiale Sensi all’Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

Fiorentina - ufficiale la conferma di Montella : le parole di Commisso : La Fiorentina ha ufficializzato sul proprio sito la permanenza di Vincenzo Montella sulla panchina viola. “La Fiorentina conferma Vincenzo Montella alla guida tecnica”, questa la nota del club gigliato. “Oggi pomeriggio – ha dichiarato il nuovo presidente del club viola, Rocco Commisso – ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impressione. L’ho trovato pieno di entusiasmo e voglia di ...

Fiorentina - adesso è ufficiale : Daniele Pradé è il nuovo ds viola : adesso è anche ufficiale: Daniele Pradè è il direttore sportivo della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso, con cui ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Il dirigente romano torna a svolgere lo stesso ruolo che ha ricoperto nel club viola dal maggio 2012 al giugno 2016. “Daniele è un professionista di altissimo livello con una comprovata esperienza di successo nel calcio italiano – ha fatto sapere il nuovo ...

Ufficiale - Pradè nuovo direttore sportivo della Fiorentina : Pradè Fiorentina – Prosegue il valzer dei direttori sportivi. Questa volta tocca alla Fiorentina, che ha ufficializzato l’arrivo di Daniele Pradè. Il nuovo direttore sportivo, in uscita dall’Udinese, torna dunque a Firenze dopo aver ricoperto lo stesso incarico nel club toscano tra il 2012 e il 2016. Questa la nota Ufficiale della società: «ACF Fiorentina […] L'articolo Ufficiale, Pradè nuovo direttore sportivo della Fiorentina è ...

Udinese - ufficiale l’addio di Daniele Pradé : per l’ex ds bianconero si profila un ritorno alla Fiorentina : Il club bianconero ha ufficializzato l’addio di Pradè, dandogli di fatto il via libera ad accettare la proposta della Fiorentina Daniele Pradè lascia ufficialmente l’Udinese, il club bianconero infatti ha pubblicato sul proprio sito una nota con cui comunica la separazione con il dirigente romano. Questo il contenuto del comunicato: “Udinese Calcio e Daniele Pradè comunicano di aver deciso di comune accordo di non ...

Fiorentina - ufficiale : divorzio tra i viola e Pantaleo Corvino : La Fiorentina e Pantaleo Corvino si separano. A renderlo noto è lo stesso club viola con una nota in cui comunica che si è deciso di interrompere il rapporto di comune accordo: “Insieme al direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e di comune accordo di interrompere il rapporto tra le parti. E’ iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione ...

Fiorentina - ufficiale : Commisso è il nuovo proprietario. Della Valle : “Ai tifosi veri dico ‘state tranquilli’ - ai cazzari niente” : È ufficiale, non si torna più indietro. Dopo 17 anni, i Della Valle lasciano la Fiorentina nelle mani di Rocco Commisso, proprietario italo-americano dei New York Cosmos e fondatore del colosso delle telecomunicazioni Mediacom. Un affare che si aggira intorno ai 170 milioni di euro e gestito, per gli acquirenti, da J.P. Morgan e Chiomenti, mentre Credit Suisse Italy e Bonelli Erede hanno agito per i venditori. “Sono onorato di poter ...

Ufficiale - Rocco Commisso acquista la Fiorentina : Rocco Commisso Fiorentina – ACF Fiorentina ha annunciato oggi che Rocco B. Commisso è il nuovo proprietario del club. Il closing è avvenuto a Milano: “Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l’opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della […] L'articolo Ufficiale, Rocco Commisso acquista la Fiorentina è stato realizzato da Calcio e ...