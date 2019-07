Finale Trentino Basket Cup – L’Italia strapazza la Costa d’Avorio | buon test in vista dei

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019)batte lanelladellaCup:per gli azzurri indei Mondiali di2019 di settembre Dopo aver battuto la Romania nella gara d’esordio, disputata nella giornata di ieri e vinta con il punteggio di 88-60,ha vinto ladellaCup superando senza grossi problemi laper 69-58.match per gli azzurri indei Mondiali di2019 che si svolgeranno nel mese di settembre. La selezione africana è risultata essere uno sparring partner di livello sicuramente più alto rispetto alla Romania, se non altro per la partecipazione ai Mondiali in Cina, nei quali laaffronterà Cina, Polonia e Venezuela in un girone abbastanza aperto. Nonostante le assenze di Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Gigi Datome,ha comunque dominato la gara senza mai ...

Italbasket : Buongiorno! Azzurri in campo anche stasera per la finale della Trentino Basket Cup! L’Italia sfida la Costa d’Avori… - Italbasket : RT @VLPesaro: Da Trento la diretta della finale della Trentino Basket Cup con la nostra Nazionale @Italbasket in campo contro la Costa d'Av… - VLPesaro : Da Trento la diretta della finale della Trentino Basket Cup con la nostra Nazionale @Italbasket in campo contro la… -