FIFA 20 | Nuove modalità di gioco per Ultimate Team

FIFA 20 Ultimate Team : nuove Icone e Modalità : Quest’anno FIFA Ultimate Team comprenderà nuove Icone, come già anticipato in occasione dell’annuncio del ritorno di Zinedine Zidane, e nuove funzionalità per facilitare l’esperienza di gestione delle rose. FUT Friendlies: un nuovo modo di giocare con gli amici dal vivo o online, in testa a testa online nei tradizionali 11 contro 11, con o senza le Regole Personalizzate. In più, quattro nuove ...

FIFA 20 Icone : Pirlo - Koeman - Wright - Drogba nuove “leggende” di FUT! : EA Sports ha annunciato attraverso i canali social alcune delle nuove Icone di #Fifa20! La Prima ad essere annunciata è stata Andrea Pirlo, campione del mondo con l’Italia nel 2006! Il giorno seguente invece è stato il turno dell’olandese Ronald Koeman.. ..e dell’inglese Ian Wright Il 29 luglio è stato annunciato Didier Drogba Un altro […] L'articolo Fifa 20 Icone: Pirlo, Koeman, Wright, Drogba nuove ...

FIFA 20 : Svelate due nuove Icons : EA Sports ha annunciato due nuove Icons che ritroveremo nella modalità FIFA 20 Ultimate Team. Il difensore olandese Ronald Koeman e l’attaccante inglese Ian Wright faranno parte del roster ufficiale delle Icons. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e... Source

FIFA 20 Icone : Pirlo - Koeman e Wright nuove “leggende” di FUT! : EA Sports ha annunciato attraverso i canali social alcune delle nuove Icone di #Fifa20! La Prima ad essere annunciata è stata Andrea Pirlo, campione del mondo con l’Italia nel 2006! Il giorno seguente invece è stato il turno dell’olandese Ronald Koeman.. ..e dell’inglese Ian Wright Un altro nome quasi certo è quello di Zinedine Zidane […] L'articolo Fifa 20 Icone: Pirlo, Koeman e Wright nuove “leggende” di ...

FIFA 19 : Due nuove carte FUTTIES riscattabili tramite gli Obiettivi Settimanali : EA Sports ha comunicato che è possibile riscattare due nuovi giocatori FUTTIES tramite gli Obiettivi Settimanali. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 20 : Pitch Notes #4 – Nuove caratteristiche della modalità Pro Club : Siamo qui oggi per condividere alcuni dettagli degli aggiornamenti di quest’anno per la modalità Pro Club. Sappiamo che questa è una modalità molto amata per molti dei nostri fans e abbiamo lavorato duramente per inserire alcune novità richieste dalla community tramite i feedback e suggerimenti, tutto garantire una maggiore personalizzazione del Virtual Pro, inoltre abbiamo introdotto Nuove... Source

FIFA 19 : Due nuove carte FUTTIES riscattabili tramite gli Obiettivi Settimanali : EA Sports ha comunicato che è possibile riscattare due nuovi giocatori FUTTIES tramite gli Obiettivi Settimanali. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 19 : Due nuove carte FUTTIES riscattabili tramite gli Obiettivi Settimanali : EA Sports ha comunicato che è possibile riscattare due nuovi giocatori FUTTIES tramite gli Obiettivi Settimanali. Requisiti Musa FUTTIES Segna con un gioc. della Saudi Professional League in 4 partite Rivals differenti per ottenere un Musa OSCAR DI FUT[Non scambiabile] Requisiti Arias FUTTIES Fornisci assist con 1 dif. de LaLiga Santander in 4 partite Rivals differ. per ottenere un Santiago Arias... Source

Gazzetta : Al via le nuove regole FIFA contro le manifestazioni discriminatorie : Partite sospese con sconfitta automatica a tavolino. Squalifica minima di 10 giornate. Alcune udienze disciplinari aperte al pubblico. Possibilità per le vittime di rendere testimonianza anche scritta. Questa, come scrive la Gazzetta dello Sport, una parte delle sanzioni previste dalla Fifa (e che potrà essere applicata anche al Mondiale oltre che nelle qualificazioni) contro i cori razzisti e le manifestazioni discriminatorie, perché “i ...

La FIFA dice ‘no al razzismo” : nuove regole severissime - squadre e giocatori rischiano grosso : La Fifa ha annunciato l’entrata in vigore di nuove regole severissima in casi di razzismo nelle partite di calcio regole nuove e severe, che non lasceranno scampo agli episodi di razzismo negli stadi. La Fifa ha infatti comunicato che a partire dalle prossime competizioni ufficiali le sanzioni in casi di razzismo saranno raddoppiante: si parla infatti di un minimo di 10 gare di stop per i giocatori che saranno colpevoli di ...