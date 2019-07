FeST – Il Festival delle Serie Tv per la seconda edizione Breaking Stereotypes

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Torna– IlivalTv. L’evento gratuito progettato da Marina Pierri e Giorgio Viaro, realizzato in collaborazione con la Triennale di Milano (che fa da location d’eccezione) insieme a due realtà come BDC – Bonanni Del Rio Catalog e DUDE e completamente dedicato alla serialità televisiva in un’epoca di servizi in streaming arriva il 20, 21 e 22 settembre. L’iniziativa giunta allaè inserita nel calendario della Movie Week, kermesse culturale che promuove il mondo del cinema e dell’audiovisivo. La locandina delladel– IlivalTvè il tema scelto per questa nuova annata del. Nata nel 2018 per fotografare lo stato dell’arte della narrativa televisiva contemporanea, la rassegna quest’anno si propone di raccontare le innovazioni del linguaggio ...

pianainforma : Al via da domani a sabato il “MIGLIERINA MUSICAL FEST”, prima edizione del Festival del Musical al Teatro Comunale… - ParisiSonia : RT @blogsicilia: A Bagheria va in scena il 'Verdello Fest', il festival che celebra le eccellenze siciliane - - palermo24h : A Bagheria va in scena il “Verdello Fest”, il festival che celebra le eccellenze siciliane -