Fantacalcio | guida all’asta | consigli | probabili formazioni | tiratori | possibili sorprese

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ilè una malattia, una dipendenza. Qualche mese di pausa in estate, che però serve a preparare la stagione successiva. Perché il fanta come il calcio non si ferma mai. Ed eccoci pronti a ricominciare, come ogni anno. Seguiamo il calciomercato per cercare di scovare il Piatek di turno prima degli altri. Seguiamo ogni tipo di amichevole per trovare il calciatore da rilanciare o quello semi-sconosciuto arrivato dalla Serie B, sperando di fare il colpaccio a pochi crediti. Un gioco che fa brillare gli occhi agli appassionati, una competizione (nel vero senso del termine), qualunque sia la variante (classica, a scontri diretti, mantra, formula 1). Organizzare l’asta è un vero e proprio lavoro. C’è chi si affida alle tabelle Excel, chi invece è più nostalgico e preferisce carta e penna e compila le fasce: prima, seconda e terza per i vari ruoli. Il giorno ...

