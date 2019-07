Escherichia Coli a Rimini | cos’è | sintomi contagio e cause Cosa fare

Rimini - divieto di balneazione per Escherichia coli : Lavinia Greci La decisione è stata presa dopo la diffusione dei risultati delle analisi sulle acque dell'Arpae, così sulle spiagge sono state issate le bandiere bianche e rosse che indicano il divieto di fare il bagno Sulle spiagge sono state issate le bandiere bianche e rosse: sono lì per indicare il divieto di balneazione temporanea. Sono state messe in 13 punti del litorale di Rimini, in due aree a Riccione e in altre due zone a ...

Riviera romagnola : divieti di balneazione a Rimini - Riccione e Cattolica per Escherichia Coli e enterococchi : Bandiere bianche e rosse sono state issate sulle spiagge della Riviera romagnola per indicare il divieto di balneazione temporanea in 17 punti del litorale: nello specifico, 13 a Rimini, due a Riccione e due a Cattolica per lo sforamento dei parametri di legge di escherichia coli e enterococchi. I marinai di salvataggio questo pomeriggio hanno issato le bandiere bianche e rosse per indicare il divieto di balneazione temporanea. Ieri l’Arpae ha ...

