Eolie | ' Pirati' napoletani derubano barca a vela a Stromboli | due denunciati

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - ', dove i Carabinieri hanno denunciato due persone per il furto su una. A raccontare l'accaduto è oggi Franco Viviano su 'Il quotidiano del Sud'. "La sua “Favola”, il suo sogno di vivere in, navigando per il mondo, si so

mattinodinapoli : L'assalto dei pirati napoletani alle Eolie: papà e figlio 14enne derubano barca a vela a Stromboli -