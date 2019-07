Eleonora Pedron | flirt segreto con il famoso attore? “Lui ha lasciato la fidanzata

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “Come mainell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso? Accanto alla showgirl è apparsa una figura speciale”. Esordisce così, prima di sganciare “la bomba”, la rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi nel numero in edicola il 31 luglio. Avevano parlato della bella ex Miss Italia di recente, dopo uno scatto social che ha fatto impazzire più di 9mila follower. “Cara mamma… l’hai cercato ovunque! Eccolo!” e l’hashtag ‘centrino’, ha scrittoa commento della foto sexy in cui si mostra con un body di pizzo bianco, con un fisico tonico e da urlo e il gioco di trasparenze che fa sognare. Poche ore e boom di cuoricini e messaggi. «Eh, no così non vale! Sei bellissima!», «Che favola!», «Dio quanto sei bella!», «Hai delle gambe stupende, però dovresti sorridere di più!», «Tutta merlettata oggi!». E ancora: «Dubito che si possa essere più ‘gnocca’ di così!». (Continua ...

