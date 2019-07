Ekaterina Karaglanova e il mistero della valigia | fermato l’ex

Influencer trovata morta in valigia : confessa il presunto killer di Ekaterina Karaglanova : Ha confessato il presunto killer della Influencer e modella di 24 anni Ekaterina Karaglanova. L'uomo arrestato è Maksim Gareyev, 33 anni. "Mi ha insultato più volte, ha offeso la mia virilità e mi ha offeso riguardo alle mie possibilità finanziarie", avrebbe detto l'omicida. Il cadavere della ragazza era stato trovato in una valigia nel suo appartamento a Mosca.Continua a leggere

