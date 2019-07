Effetto Commisso | già 15mila abbonamenti alla Fiorentina si punta a 27-30mila

Fiorentina - l’ Effetto Commisso si fa sentire : boom di abbonamenti nel primo giorno di vendita : L’effetto Commisso si fa già sentire . Nel primo giorno di apertura della campagna abbonamenti della Fiorentina per la Stagione 2019/20 sono già stati venduti più di 1000 tagliandi. La società viola ricorda che è possibile acquistare il titolo di accesso per 20 partite della prossima stagione (19 di campionato + la prima di Coppa Italia) presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli e, dal 6 al 20 luglio, ...

Effetto Commisso - in casa Fiorentina torna l’entusiasmo : in 5000 al Franchi : Entusiasmo ritrovato in casa Fiorentina, dopo ‘l’ultima deludente stagione il club viola ha passato la mano a Commisso che adesso avrà il compito di riportare in alto la squadra, almeno in grado di lottare per le posizioni in Europa. Ed i tifosi sono già pazzi del nuovo presidente della Fiorentina, otre 5mila tifosi si sono dati appuntamento allo stadio Franchi riempiendo la tribuna per dare il benvenuto al neo proprietario. ...